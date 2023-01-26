نادي أبوظبي لرفع الأثقال يتعاقد مع خبير فني

تعاقد نادي أبوظبي لرفع الأثقال مع المدرب أفيناش باندو من موريشيس، مديراً فنياً للنادي، تمهيداً لانطلاقة قوية للنادي الذي تجري الترتيبات لافتتاحه رسمياً قريباً، وجاء التوقيع بحضور رئيس مجلس الإدارة عبدالله الزعابي، وعضو مجلس الإدارة عبد الله الشامسي ومدير الخدمات المساندة خليفة راشد الزعابي.

ويتولى باندو الإدارة الفنية للنادي، خلال الفترة المقبلة، بجانب الإشراف على الفروع المختلفة التي يخطط النادي لافتتاحها في الظفرة والعين بجانب فرع للسيدات في أبوظبي.

ويمتلك المدرب الموريشسي، خبرة تدريبية وأكاديمية كبيرة، كما حقق العديد من الإنجازات المهمة أبرزها قيادته للمنتخب الإندونيسي لتحقيق ميداليتين في أولمبياد ريو 2016، كما يشغل عضوية لجنة التدريب والبحث التابعة للاتحاد الدولي للعبة، وكانت آخر محطاته مدير قطاع التطوير في الاتحاد الهندي.

وأكد عبدالله الزعابي أن التعاقد مع باندو يعد خطوة جيدة، خصوصاً أن اختياره جاء بعد تدقيق وتمحيص لعدد من الملفات لمدربين مختلفين، وتم تفضيله لسيرته الذاتية المتميزة في الجانبين الفني والأكاديمي وفي وضع البرامج والخطط التي تقود إلى البناء المتين وتحقيق الطفرة المنشودة في اللعبة.

وأضاف: "نرجو التوفيق لباندو مع النادي الذي يخطط لانطلاقة قوية، وأن تكون له بصمة واضحة، ومن جانبنا سنوفر له كل السبل التي تساعد في تنفيذ الاستراتيجية الفنية للنادي، التي تقوم على الاهتمام بالقاعدة ونشر اللعبة، وتحقيق النجاحات في البطولات الخارجية وصولاً لتواجد قوي في الأولمبياد".

وشكر الزعابي القيادة الرشيدة ومجلس أبوظبي الرياضي، على دعم الرياضة والألعاب الفردية خاصة الألعاب الأولمبية، مشيراً إلي أن نادي رفع الأثقال، وضع خططاً طموحة لجعل هذه الرياضة بين رياضات القمة في الدولة في المستقبل القريب.

من جهته، عبر أفيناش باندو عن سعادته بالتواجد في أبوظبي، بالتعاقد مع النادي، مؤكداً أن المشروع الرياضي الطموح الذي يمتلكه نادي أبوظبي، حفزه وجعله ينهي ارتباطاته في الهند ويقبل تولي مهمة المدير الفني، ووعد بأن يقدم والكادر الفني جهداً كبيراً لتنفيذ الخطط والبرامج، وقيادة النادي فنياً ليكون في مصاف الأندية الكبيرة قارياً ودولياً.

وقال باندو: "إن البنية التحتية المتوفرة في أبوظبي التي تعتبر عاصمة للرياضة في العالم، والرغبة التي لمسها من أجل البناء الاستراتيجي لرفع الأثقال، وإحداث طفرة كبيرة فيها، بجانب العقلية الاحترافية لمجلس الإدارة، ومشروع إحداث نقلة في اللعبة، جميعها عوامل تؤكد أن الفترة المقبلة ستشهد تحولاً كبيراً لرفع الأثقال في العاصمة أبوظبي يمتد تأثيره إلى الدولة والمنطقة".

