إيقاف لاعب بينونة عبدالله علوي 6 مباريات

قررت لجنة الانضباط باتحاد الكرة، خلال اجتماعها أول من أمس، إيقاف لاعب بينونة عبدالله أحمد علوي ست مباريات وتغريمه 12 ألف درهم، بسبب تصرف غير لائق منه تجاه الحكم المساعد الأول في مباراة فريقه أمام فريق الذيد، ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى لأندية الهواة، كما تقرر أيضاً إيقاف لاعب فريق الجزيرة الحمراء إيجور نيفيس أربع مباريات وتغريمه مبلغاً وقدره «12 ألف درهم»، بسبب اعتدائه على لاعب الفريق المنافس من دون كرة، وذلك في مباراة فريقه أمام مصفوت في مسابقة دوري الدرجة الأولى.

وترأس الاجتماع المستشار سعيد الحوطي، بمشاركة حمدان الزيودي نائب رئيس اللجنة، والأعضاء: حسن الشيباني، وسلمان الطويل، وبدر خميس، وشادي مدحت مقرراً.