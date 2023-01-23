الظفرة ودبا يختبران «الأجانب الجدد»

يختبر فريق الظفرة وضيفه دبا اليوم، المحترفين الجدد في الفريقين، وذلك خلال المواجهة بينهما ضمن الجولة الـ13، الساعة الخامسة والربع مساءً، ضمن دوري أدنوك للمحترفين. ويعاني الفريقان في «القاع»، إذ يحتلان المركزين الأخير وقبل الأخير بأربع نقاط، مع تقدم دبا إلى المركز الـ13 بفارق الأهداف. وتعتبر المباراة بمثابة (ست نقاط).

ويراهن الفريقان على الاستفادة من المحترفين الأجانب الجدد الذين تم التعاقد معهم خلال الانتقالات الشتوية الحالية، وضم الظفرة: البلغاري ميلانوف والبرازيلي دي ليونكو، إلى جانب لاعبي دبا البرازيليين: إدواردو داسيلفا وبيدرو هنريكي وروجيرو ألفيس، وهذا بجانب بعض الصفقات للفريقين من اللاعبين المواطنين. وكان الفريقان التقيا في 10 مباريات سابقة فاز الظفرة في ست، مقابل ثلاث لدبا، وتعادل واحد.