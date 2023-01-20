البطائح يضع قدماً في نهائي دوري الصالات

وضع فريق البطائح قدماً في نهائي دوري كرة قدم الصالات بعد فوزه على ضيفه مليحة 3-1 في مباراة الذهاب التي أقيمت أمس في القاعة الرياضية لنادي البطائح.

وسيلتقي الفريقان الأحد المقبل في مباراة الإياب التي ستقام في القاعة الرياضية لنادي مليحة لحسم هوية الفريق الذي سيواجه الشارقة في نهائي بطولة الدوري.

ويحتاج البطائح لضمان التأهل إلى الفوز أو التعادل أو حتى الخسارة بفارق هدف واحد بينما يحتاج مليحة إلى الفوز بفارق أكثر من هدفين للانتقال للمباراة النهائية، فيما سيذهبان للعب أشواط إضافية إذا ما فاز مليحة بفارق هدفين.

وكان مليحة قد افتتح تسجيل الأهداف في الدقيقة الرابعة عن طريق لاعبه محمد آل علي ولم يدم تقدم مليحة كثيراً حتى نجح لاعبو البطائح في العودة للمباراة، وتسجيل هدف التعادل في الدقيقة الثامنة، وواصل البطائح شن الهجمات حتى تمكن من تسجيل الهدف الثاني عن طريق اللاعب راشد علي في الدقيقة 18 وهي النتيجة التي انتهى بها الشوط الأول.

وشهد الشوط الثاني تبادلاً للفرص الهجومية مع أفضلية لفريق البطائح الذي تمكن من تسجيل الهدف الثالث عن طريق اللاعب البرازيلي دانيل نيتو في الدقيقة 35. وفي المقابل سدد لاعبو مليحة أكثر من كرة خطرة ذهبت خارج الملعب أو تصدى لها الدفاع وردها حارس مرمى البطائح.