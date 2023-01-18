دبا الفجيرة يتعاقد مع 5 لاعبين جدد

اعلنت شركة نادي دبا الفجيرة عن التعاقد مع خمسة لاعبين جدد تمهيداً لمشاركتهم مع الفريق الأول في الموسم الجاري لدوري أدنوك للمحترفين، جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي نظمته الشركة في مقر النادي أمس. واللاعبون هم كل من المهاجم البرازيلي ادواردو دا سيلفا الملقب بـ«ايدو» ومواطنه بيدرو هنريكي على سبيل الإعارة من نادي كروزيرو ومواطنهما روجيرو الفيس القادم من الدوري الأوكراني، بجانب اللاعب المواطن حبيب يوسف قادماً من البطائح وخميس عبدالله قادما من خورفكان. حضر المؤتمر الصحافي نائب رئيس شركة دبا الفجيرة عبدالله الظنحاني. يُذكر أن إدارة دبا الفجيرة تعاقدت مع المدرب المواطن حسن العبدولي خلفاً للمدرب الفرنسي غريغوري. ويحتل دبا الفجيرة المركز قبل الأخير في ترتيب فرق الدوري برصيد أربع نقاط.