مؤتمر صحافي لكأس دبي الذهبية اليوم

تعقد اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية مؤتمراً صحافياً في العاشرة من صباح اليوم في فندق نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بدبي لاند، بحضور رئيس اللجنة المنظمة محمد الحبتور، ومديري الفرق المشاركة لشرح التفاصيل المتعلقة بالنسخة 13 من بطولة كأس دبي الفضية، وإجراء مراسم قرعة المباريات المزمع إقامتها في الفترة من 21 يناير الجاري حتى الرابع من فبراير المقبل بمشاركة خمسة فرق هي: فريق سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وفريق الشيخة عليا آل مكتوم، وفريق الحبتور، وفريق بنجاش، وفريق ذئاب دبي.