دبا الحصن يتعادل مع الذيد.. وحتا بطل الشتاء في دوري «الأولى»

تعادل دبا الحصن مع الذيد بثلاثة أهداف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما أمس في ملعب الذيد ضمن منافسات الجولة 17 لدوري الدرجة الأولى، وبموجب هذه النتيجة أصبح فريق حتا بطلاً للشتاء بعد تصدره ترتيب فرق البطولة برصيد 36 نقطة مقابل 34 نقطة لدبا الحصن في مركز الوصيف، وشهدت المباراة مستوى فنياً عالياً، حيث سجل أهداف دبا الحصن كل من البرازيلي كايو روزا في الدقيقة 8، والعماني محمد المربوعي في الدقيقة 59، والبرازيلي باولينو (86)، بينما سجل للذيد المالي الحساني تامبورا (40)، وأحمد العفاد (47)، والبرازيلي ايريك دانيال (69).

وفي مباراة أخرى فاز مسافي في ملعبه على الجزيرة الحمراء بهدفين نظيفين في أول مباراة يقودها مدرب مسافي الجديد المغربي إبراهيم بفود، حيث سجل أهداف مسافي عبدالله راشد (36)، والربرازيلي كريستوفر (45+3).

وفي مباراة ثالثة تعادل مصفوت في ملعبه مع فريق بينونة بهدف لكل منهما، حيث سجل لفريق مصفوت الإيفواري الفوسيني جوساما (42)، بينما سجل لفريق بينونة داود إبراهيم (31)، وخاض مصفوت المباراة بـ10 لاعبين بعد طرد لاعبه محمد موسى في الدقيقة 28.

وفاز العربي بملعبه على الفجيرة بثلاثة أهداف لهدفين، حيث سجل للفجيرة صبري غربي (34)، ومايد راشد (46)، وسجل لفريق العربي حمد إبراهيم (20)، والعماني فارس الجابري (67)، والبرازيلي ليما (84)، ولعب الفجيرة بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 39 بعد تعرض لاعبه النيجيري مفتاو اولابي للطرد. وبموجب هذه النتائج أصبح ترتيب فرق البطولة كالأتي: حتا أولاً برصيد 36 نقطة، ثم دبا الحصن ثانياً 34، يليهما الإمارات برصيد 32، والحمرية 27، والجزيرة الحمراء 27، والعربي 27، ومصفوت 26، ومسافي 23، والذيد 22، والعروبة 20، و«غلف إف سي» 18، والتعاون 18، والرمس 17، والفجيرة 15، وسيتي 13، وبينونة 11، وأخيراً فرسان هسبانيا بست نقاط. وبموجب نظام البطولة ستتواصل المنافسات دون توقف، حيث ستستأنف المباريات ابتداءً من الجمعة المقبل بلقاء فريقي سيتي والإمارات.