البطائح ومليحة يتأهلان لنصف نهائي الصالات

تأهل البطائح ومليحة للدور نصف النهائي من مرحلة «البلاي أوف» لدوري كرة قدم الصالات، عقب ختام مرحلة الإياب للدور ربع النهائي التي أقيمت أمس، ففي المباراة الأولى فاز دبا الحصن على البطائح بهدفين مقابل هدف واحد، حيث سجل لفريق البطائح محمد الريسي في الدقيقة 35، بينما سجل لدبا الحصن لاعب البطائح نوفل الطائي في مرماه في الدقيقة 31، وخالد المهيري في الدقيقة 40، ورغم خسارة البطائح فقد ضمن التأهل بعد أن فاز في الذهاب على دبا الحصن بثلاثة أهداف نظيفة.

وتمكن فريق مليحة من التأهل بعد فوزه على خورفكان بأربعة أهداف لثلاثة.

وسجل لمليحة كل من غابريل دي ايرو (16) وبرونو باربوسا (31 - 32 - 39)، فيما سجل لخورفكان البرازيلي بريان دا سيلفا (25) وأحمد الحمادي (36)، وسعود خالد (40)، وبموجب هذه النتيجة تأهل مليحة مستفيداً من تعادله في الذهاب بهدفين لكل منهما وفوزه في الإياب.

وسيلتقي الفريقان المتأهلان البطائح ومليحة في الدور نصف النهائي يومي الخميس والأحد المقبلين، ليتأهل الفائز منهما لمواجهة الشارقة في نهائي البطولة.