«فاليانت برينس» يهدي «غودولفين» اللقب التاسع في «الراشدية»

أهدى الجواد «فاليانت برينس» فريق «غودولفين» العالمي، اللقب التاسع تاريخياً في بطولة «الراشدية» المخصصة للخيول المهجنة الأصيلة «جروب2» لمسافة 1800 متر عشبي، وجرت أمس من خلال الشوط الخامس والرئيس في ثاني سباقات الموسم الجديد من «كرنفال كأس دبي العالمي»، الذي نظمه نادي دبي لسباق الخيل، ورعت أشواطه السبعة «عزيزي للتطوير العقاري»، بإجمالي جوائز بلغت 750 ألف دولار، نافس على ألقابها 74 من نخبة الخيول المحلية والدولية.

وواصلت خيول «غودولفين» تفوقها، بانتزاعها الـ«هاتريك» وتسجيل ثلاثة انتصارات من أصل الأشواط السبعة، إذ بجانب لقب «فاليانت برينس» في الراشدية، توّجت الفرس «سوفت ويسبر» بإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، بلقب النسخة الأولى من سباق «إيبي تومبي ستيكس» للمهرات والأفراس، التي جرت في الشوط الرابع لمسافة 1400 متر عشبي، قبل أن يضيف زميلها في الإسطبل «إليكتريكال ستورم» بإشراف المدرب بن سرور لقب الشوط السابع والختامي لمسافة 1600 متر عشبي لفئة «هانديكاب».

وقطع «فاليانت برينس» خط النهاية بقيادة الفارس جيمس دويل بالمركز الأول بزمن بلغ دقيقة 46 ثانية و92 جزءاً من الثانية، وظفر بجائزة الشوط الرئيس البالغة 180 ألف دولار، متفوقاً بفارق 0.75 طول عن «دبي فيوتشر» بإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور وقيادة الفارس دانيال تودهوب.وفي بقية النتائج، افتتح الجواد «رويال ميوز» لـ«ديفا رايسنيغ» وإشراف المدرب بوبات سيمار، أول الانتصارات، بالفوز بلقب الشوط الأول الذي جرى لمسافة 1600 متر رملي لفئة «هانديكاب»، قبل أن يهدي المهر الكويتي «الدسيم» مالكه الشيخ عبدالله المالك الصباح، والمدرب جورج بوغي لقب «تحدي الوصل ستيكس» لمسافة 1600 متر عشبي لخيول الثلاث سنوات.

وتفوق المهر «تايغر نيشن» بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، وإشراف المدرب سالم بن غدير، ليحقق الفوز في السباق التحضيري لـ«2000 غينيز الإماراتي» الذي أقيم في الشوط الثالث لمسافة 1400 متر رملي، وذهب لقب النسخة الأولى من سباق «تحدي ثندر سنو» للجواد «سالوت ذا سولجر» لـ«فيكتورياس للسباقات».