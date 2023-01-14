أروابارينا: لدينا مواهب في المنتخب لكن ينقصهم عمل كبير

قال مدرب المنتخب، الأرجنتيني أروابارينا، إن «المنتخب يملك العديد من المواهب، لكن ينقصهم عمل كبير»، مشدداً على أن اتحاد الكرة على دراية بالعمل الذي يقوم به مع «الأبيض»، وأنه لن يدخر أي جهد في العمل على تطوير مستوى المنتخب، وإبراز المواهب الموجودة فيه. وقال في تصريحات صحافية بعد وداع «الأبيض» مبكراً لـ«خليجي 25» أمس بنقطة فقط، عقب ختام الدور الأول: «المنتخب لم يظهر بالمستوى المطلوب كما كنا نريد».