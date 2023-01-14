«لقب الشتاء» بين دبا الحصن وحتا في ختام مرحلة الذهاب بدوري الهواة

تنطلق الساعة الخامسة مساء اليوم منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة الذهاب بدوري الدرجة الأولى، من خلال الجولة الـ17، وذلك بإقامة أربع مباريات، يلعب فيها الرمس مع «جلف إف سي»، وبالتوقيت نفسه يلعب الحمرية مع التعاون، وفرسان هسبانيا مع فريق الإمارات، و«سيتي» مع حتا. وتتواصل المباريات يوم غد بإقامة آخر أربع مباريات في الدور الأول للبطولة، يلعب فيها مصفوت مع بينونة، والذيد مع دبا الحصن، ومسافي مع الجزيرة الحمراء، والعربي مع الفجيرة. ويشتد الصراع على لقب الشتاء في ختام الدور الأول للدوري، بين دبا الحصن وحتا المشتركان في الصدارة بـ 33 نقطة، مع تقدم دبا الحصن بفارق الأهداف، بينما لدى فريق الإمارات 29 نقطة، و27 للجزيرة الحمراء، و25 لمصفوت، ثم الحمرية والعربي، ولكل منهما 24، ثم الذيد (21)، ومسافي والعروبة ولكل منها (20)، ثم «جلف إف سي»، والتعاون ولكل منهما (18)، ثم الفجيرة (15)، والرمس (14)، و«سيتي» (13)، وبينونة (10)، وفرسان هسبانيا (6).

وستحسم مباراتا الذيد مع دبا الحصن، و«سيتي» مع حتا لقب بطل الشتاء، إذ لا توجد فرصة لبقية الفرق الأخرى لتحقيق اللقب بسبب فارق النقاط. ويخوض صاحبا الصدارة والوصافة دبا الحصن وحتا بالترتيب مباريات صعبة مع فريقين عنيدين، حيث يتميز «سيتي» بالأداء الدفاعي المتين معتمداً على الهجمات المرتدة، فيما يعتمد الذيد على اللعب بشكل فني شامل ويعتبر ثاني أفضل خط دفاع، إذ استقبلت شباكه 17 هدفاً في 16 مباراة، ما يعني أن دبا الحصن وحتا يحتاجان إلى كثير من التركيز والقوة الهجومية لتحقيق الفوز. بينما يخوض فريق الإمارات مباراة سهلة على الورق أمام فرسان هسبانيا، ويتطلع من خلالها لتقليص الفارق مع دبا الحصن وحتا المتصدرين.

• دبا الحصن وحتا يشتركان في صدارة دوري الهواة بـ 33 نقطة، مع تقدم دبا الحصن بفارق الأهداف.