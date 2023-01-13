المنتخب يودع "خليجي 25" مبكراً بعد مستوى مخيب.. وتأهل البحرين وقطر

اجتمع سوء الحظ مع الأداء المخيب والمتواضع، والقراءة الخاطئة للمدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا في فقدان المنتخب فرصة التأهل إلى الدور الثاني من دورة كأس الخليج لكرة القدم «خليجي 25»، وذلك بتعادله 1-1 مساء اليوم أمام منافسه قطر في اللقاء الذي أقيم على استاد الميناء في مدينة البصرة العراقية، إذ أهدر كايو كانيدو ركلة جزاء، فيما انتهت المباراة الثانية بين البحرين والكويت هي الأخرى بالتعادل 1-1 والتي كانت أمال المنتخب معلقة فيها بفوز «الأحمر» على الكويت.

وبعد شوط أول متواضع نسبيا، قدم «الأبيض» مستوى جيد مقارنة بالأول، إذ سدد أول كرة خطرة في المباراة على مرمى مشعل برشم في الدقيقة 54 بواسطة يحيى الغساني من زاوية مغلقة، لكنها كانت بمثابة إنذار حقيقي من جانب المنتخب في قدرته على القيام بمحاولات هجومية أخطر.

ومع تقدم الوقت أدرك لاعبو المنتخب ضرورة التخلي عن مناطقهم الدفاعية، وهو ما منحه ركلة جزاء حينما تعرض المدافع وليد عباس لمخالفة داخل منطقة جزاء قطر ارتكبها معه عمرو سراج، لكن المهاجم كايو كانيدو أهدرها بعد أن اصطدمت بالقائم الأيسر للحارس مشعل برشم.

وبدأ واضحاً تأثر اللاعبين بعدم استثمار ركلة الجزاء بتسجيل هدف وانعكس ذلك على كايو كانيدو الذي حمل على عاتقه مهمة التعويض، إذ توغل داخل منطقة الجزاء قبل أن يرسل كرة نموذجية إلى زميله فابيو ليما الذي نجح في تحويلها للشباك من لمسة واحدة ليضع بذلك «الأبيض» في المقدمة في الدقيقة 77.

وفيما كان المنتخب يسير في الطريق الصحيح لتحقيق ما بيده وانتظار هدية من المباراة الأخرى التي تقام في نفس التوقيت بين البحرين والكويت، استقبلت شباكه هدف التعادل في الدقيقة 88 بواسطة البديل تميم منصور الذي استفاد من خطأ في تمركز خط الدفاع لينهي بذلك أحلام «الأبيض».

وفي المباراة الثانية صعد المنتخب البحريني إلى نصف النهائي، متصدراً للمجموعة بتعادله أمام منافسه الكويتي 1-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب البصرة الدولي، ليضرب بذلك موعداً مع نظيره العماني في المربع الذهبي، في حين تأهلت قطر لمواجهة العراق «المستضيف».

واستبسل لاعبو المنتخب البحريني خلال المواجهة في سبيل المحافظة على بطاقة التأهل تفادياً للمفاجآت وكان هدف التقدم الذي سجله مهدي فيصل في الدقيقة 26 بمثابة دفعة معنوية كبيرة خصوصاً وأنها اراحت أعصاب لاعبي «الأحمر»، لكن ذلك لم يدم طويلاً إذ سجل شبيب الخالدي هدف التعادل للكويت في الدقيقة 45 لتشتعل اللقاء مجدداً غير أن الأمور استمرت على ما هي عليه حتى نهاية اللقاء بالتعادل الذي منح البحرين بطاقة التأهل.