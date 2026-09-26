بعد مباراة مثيرة.. العراق يهزم الكويت 3-2 ويقصيه من «خليجي 27»

ودّع المنتخب الكويتي منافسات «خليجي 27» من دور المجموعات بعد خسارته أمام العراق 2-3، اليوم السبت، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل في جدة، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى.

وسجل زيدان إقبال هدف التقدم للمنتخب العراقي في الدقيقة 52، بعدما تلقى تمريرة من علي جاسم داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة من فوق يد الحارس الكويتي سعود الحوشان، قبل أن يدرك يوسف ناصر التعادل للكويت من ركلة جزاء «75».

وأعاد سيف رشيد التقدم للعراق سريعاً بهدف ثانٍ، بعدما حول عرضية أحمد يحيى بلمسة فنية بالكعب إلى داخل الشباك على يمين الحارس«83».

وتمكن يوسف ناصر من يتعادل مجدداً لمصلحة الأزرق بعد كرة عرضية من شبيب الخالدي، انقض عليها وحولها في الشباك قبل أن تُصادق تقنية الفار على صحة الهدف «90».

ونجح كرار نبيل في حسم نتيجة المباراة لمصلحة العراق من تسديدة قوية استقرت في الأخير على يسار الحارس، «90+9».

ورفع العراق رصيده إلى أربع نقاط، ليقترب خطوة من التأهل إلى الدور نصف النهائي، بينما أنهت الخسارة مشوار الكويت في البطولة بلا رصيد من النقاط، بعدما كان قد خسر مباراته الأولى أمام السعودية بهدف دون رد.