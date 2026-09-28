بثقة وثبات.. «الأبيض» يُحلّق إلى نصف نهائي «خليجي 27»

حجز المنتخب الوطني لكرة القدم بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة «خليجي 27»، بعدما رفع رصيده إلى ست نقاط بفوزه على البحرين «حاملة اللقب» 3-0، ليتساوى في النقاط مع منتخب قطر الذي تغلب على اليمن 1-0، في انتظار مواجهتهما بعد غدٍ لحسم صدارة المجموعة الثانية.

ويحتاج المنتخب الوطني إلى التعادل أو الفوز على قطر في الجولة الأخيرة لضمان إنهاء دور المجموعات في الصدارة، وانتظار هوية المنتخب الذي سيقابله من المجموعة الأولى التي يتصدّرها المنتخب السعودي بست نقاط من فوزين على الكويت 1-0، وعُمان 3-0، بينما يحتل العراق المركز الثاني بأربع نقاط، بعدما تعادل مع عُمان 1-1 وفاز على الكويت 3-2.

ويلتقي غداً منتخبا السعودية والعراق في ختام منافسات المجموعة الأولى، إذ يحتاج منتخب السعودية إلى التعادل لضمان صدارة المجموعة الأولى، وهي النتيجة التي ستكون كفيلة أيضاً بتأهل المنتخب العراقي، الذي يحتاج إلى الفوز أو التعادل لإكمال أطراف المربع الذهبي.

وكان المنتخب الوطني قد واصل عروضه القوية في بطولة «خليجي 27» بقيادة مدربه الكرواتي زلاتكو داليتش، وحقق فوزه الثاني توالياً، بعدما كان الطرف الأكثر سيطرة أمام البحرين، وحافظ على سجله المثالي في دور المجموعات حتى الآن، دون أن تستقبل شباكه أي أهداف.

وبدأ «الأبيض» مباراته مع البحرين بمحاولات منظمة، قبل أن تظهر أولى الفرص الحقيقية في الدقيقة 27، عندما أطلق نيكولاس خيمينيز تسديدة قوية باتجاه المرمى، لكن حارس البحرين إبراهيم لطف الله كان في الموعد، وتصدى للكرة وأبعد خطورتها.

ولم ينتظر خيمينيز طويلاً ليعود إلى تهديد المرمى البحريني، إذ حصل على فرصة ثانية بعد دقيقتين فقط، بعدما توغل داخل منطقة الجزاء وسدد كرة باتجاه المرمى، إلا أن لطف الله تدخل مجدداً وحوّلها إلى ركلة ركنية.

وأثمر ضغط المنتخب الوطني هدف التقدم في الدقيقة 30، بعدما أرسل يوري سيزار كرة عرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء، ارتقى لها عثمان كمارا وحوّلها برأسه إلى داخل المرمى، معلناً تقدم «الأبيض» ومكافئاً الأفضلية الإماراتية التي فرضها الفريق في شوط المباراة الأول.

وواصل المنتخب الوطني أفضليته في الشوط الثاني الذي كاد أن يُعززها بهدف آخر، لكن العارضة تصدت لرأسية نيكولاس خيمينيز أبرز لاعبي «الأبيض» وحرمته التسجيل.

وأضاف البديل غويليرمي بالا، الهدف الثاني للمنتخب الوطني بعد أربع دقائق من نزوله بعد مجهود فردي مميز أنهاه بشكل مميز داخل الشباك (66).

وعزز البديل الآخر علي صالح تفوق «الأبيض» بهدف ثالث من انفراد تام بالحارس البحريني (89).