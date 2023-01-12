مدرب الكويت: نحتاج إلى التركيز.. ومدرب البحرين يحذر: اللقاء لن يكون سهلا

قلل مدرب المنتخب الكويتي لكرة القدم، البرتغالي روي بينتو من حجم الضغط الذي يحاصر "الأزرق" في مشاركته الحالية في "خليجي 25" قبل اللقاء المصيري أمام البحرين غدا. وقال المدرب في المؤتمر الصحافي اليوم: "الناس تتحدث كثيرا عن الضغوط، نحن نسعى للاستمتاع باللعب، لكل مدرب طريقة في كل مباراة، نحن سنحاول تقديم أداء مميز".

وأشار بينتو إلى أهمية مواجهة "الأحمر"، وقال: "ستكون مباراة مهمة جدا، نحن في وضع يحتم علينا الفوز، ولكن علينا أن ندرك أن الفريق يتطور، لاعبونا مستعدون، نحن نحتاج التركيز فقط، إذا عملنا جيدا سنفوز".

من جانبه، قال مدرب البحرين، البرتغالي سوزا في المؤتمر الصحافي: المباراة لن تكون سهلة، الفوز في المواجهتين الماضيتين لا يعني الفوز بسهولة، البطولة صعبة، والجميع يهدف للفوز، وسنحاول تقديم الأفضل، لعبنا مباراتين للفوز ونجحنا، ورغم ذلك لم نتأهل بعد، علينا أن نقاتل في كل مباراة، منتخب الكويت لديه فكر جديد ويؤدي جيدا فالمباراة لن تكون سهلة.

وأضاف: هدفنا الآن الفوز غدا، وفيما بعد نفكر في التالي، نأخذ كل لقاء على حدة، نركز على مباراة الغد، الفوز غدا يعني التأهل للدور الثاني، لا يمكن أن نفكر بعد 5 مباريات من الآن.