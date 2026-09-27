يونس محمود يَعِد لاعبي العراق بمكافأة بعد الفوز المثير على الكويت

وعد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، يونس محمود، لاعبي المنتخب العراقي بمكافأة خاصة، بعد الفوز المثير على الكويت بنتيجة 3-2 في بطولة «خليجي 27»، مشيداً بالروح القتالية التي أظهرها اللاعبون وقدرتهم على العودة في المباراة حتى اللحظات الأخيرة.

وقال محمود، في حديثه للاعبين عقب المباراة: "الأهم أننا نجحنا في العودة إلى المباراة، وأثبتنا أننا قادرون في أي لحظة على تعديل النتيجة، وهذا شيء يفرحنا ويسعدنا".

وأضاف: "كنا نتابع المباراة من المقصورة، ورغم صعوبة بعض اللحظات كنا مؤمنين بكم حتى النهاية، لأنكم أبطال. شاهدنا في الدقائق الأخيرة كيف أصبح الجميع يقاتل من أجل الكرة ومن أجل تحقيق الفوز، ورب العالمين وفقنا لأن تفكيرنا ظل في الفوز حتى آخر دقيقة".

وتابع رئيس الاتحاد العراقي: "ثقتي بكم كبيرة، وكنت أرى داخل الملعب الروح والإصرار، وكنا نقول إننا سنفوز، والحمد لله تحقق ذلك".

وكشف محمود عن تخصيص مكافأة للاعبين بعد الانتصار، قائلاً: «مبروك لكم، وإن شاء الله لديكم جائزة وهدية مني ومن الاتحاد»، مطالباً اللاعبين بالحصول على الراحة والاستعداد للمباراة المقبلة ومواصلة المشوار بالروح نفسها.

وجاء الانتصار ليمنح المنتخب العراقي دفعة مهمة في مشواره بالبطولة، بعدما حسم مواجهة الكويت المثيرة بنتيجة 3-2 ليصل إلى النقطة الرابعة قبل المواجهة الصعبة أمام السعودية.