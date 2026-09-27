خيمينيز: قلوب لاعبي المنتخب مثقلة بالحزن بعد وفاة أحمد بن راشد

أكد لاعب منتخب الإمارات، نيكولاس خيمينيز، أن «الأبيض» دخل منافسات «خليجي 27» بقلوب مثقلة بالحزن، بعد وفاة المغفور له الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، رحمه الله، مشيراً إلى أن لاعبي المنتخب خاضوا مواجهة اليمن وهو حاضر في أذهانهم، وكانوا يشعرون بحزن كبير، لكنهم سعوا إلى تقديم أفضل ما لديهم، وتحقيق الفوز، وإهدائه إلى روحه.

وقال خيمينيز لـ«الإمارات اليوم» إن الفريق خاض مباراة اليمن في الجولة الأولى وأذهان لاعبيه تستحضر الشيخ أحمد بن راشد «الأب الروحي» لنادي الوصل، موضحاً: «دخلنا البطولة ونحن نشعر بحزن كبير، وخضنا المباراة والشيخ أحمد بن راشد في أذهاننا، وكانت لدينا رغبة في أن نقدم كل ما لدينا داخل الملعب، وأن نهدي هذه الفرحة إلى وطننا وإلى كل من كان قريباً منه».

وأشار إلى المكانة الكبيرة التي يحظى بها الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم في وجدان أبناء الإمارات، وقال: «هو شخصية لها قيمة كبيرة جداً بالنسبة إلى الوطن، ونادي الوصل، وكرة القدم والرياضة الإماراتية بشكل عام، وكذلك بالنسبة إلى الشعب الإماراتي. لذلك كنا نشعر بمسؤولية كبيرة، وكانت لدينا رغبة في تقديم شيء يليق بمكانته، وإهدائه هذه الفرحة في هذه الظروف الصعبة».

وأضاف: «كانت هذه الأيام صعبة بالنسبة لنا، لكن كرة القدم أحياناً تمنحك فرصة للتعبير عن مشاعرك داخل الملعب، وكنا نريد أن نقدم كل ما لدينا وأن نحقق الفوز، وسعداء بأننا نجحنا في ذلك، وكانت فرحتنا مرتبطة أيضاً بالرغبة في إرسال هذه السعادة إلى بلدنا، وإلى كل من كان ينتظر منا نتيجة جيدة».

مهمة قوية أمام البحرين

وأوضح خيمينيز أن المنتخب أغلق صفحة الفوز الكبير على اليمن، استعداداً للمواجهة المقبلة أمام البحرين، وقال: «الآن أغلقنا ملف مباراة اليمن، لأن أمامنا مباراة مهمة وقوية أمام البحرين، ونعرف أنها ستكون صعبة، وعلينا أن نركز عليها بشكل كامل. في بطولة مثل كأس الخليج، لا توجد مباراة سهلة، وكل منتخب لديه أهدافه وطموحاته، ولذلك يجب أن نكون جاهزين ونواصل العمل». وتابع: «الحصول على النقاط الثلاث في بداية البطولة كان مهماً جداً بالنسبة لنا، خصوصاً بعد الظروف التي مررنا بها، وكانت بداية جيدة للمنتخب، لكن الفوز الكبير لا يعني أن الأمور انتهت، بل يجب أن نستفيد منه للحصول على المزيد من الثقة، وفي الوقت نفسه نعرف أن علينا أن نواصل التطور». وعن الفوز على اليمن بأربعة أهداف نظيفة، قال خيمينيز: «أعتقد أننا قدمنا مباراة جيدة، وحققنا نتيجة مهمة، لكنني لا أعتقد أن هذا هو المستوى الأعلى الذي نستطيع الوصول إليه. المدرب ينتظر منا المزيد، ونحن أيضاً نعرف أن لدينا الكثير من الأشياء التي يمكن تحسينها، ولذلك يجب أن نستمر في العمل، وأن نحاول أن نكون أفضل في كل مباراة».

زلاتكو اسم كبير

وعن تولي المدرب زلاتكو داليتش تدريب المنتخب، قال: «هو اسم كبير بالتأكيد، لم نعمل مع المدرب سوى سبع حصص تدريبية، وقام خلالها بكل ما يستطيع، لأنه من الصعب خلال هذه الفترة القصيرة أن يغيّر كل شيء أو يشرح جميع التفاصيل التي يريدها. لكننا نحاول أن نفهم أفكاره بشكل أكبر في كل حصة تدريبية، ونعتقد أننا نتقدم خطوة بعد أخرى». وأضاف: «نحتاج إلى الاستمرار في التدريب والتحسن، لأن ما قدمناه حتى الآن ليس المستوى الذي ينتظره المدرب منا. هو يريد المزيد، ونحن أيضاً نريد المزيد، ولذلك يجب أن نواصل العمل، ونحاول أن نطور أداءنا من مباراة إلى أخرى».

مصلحة الفريق أولاً

وعن تسجيله هدفين وحصوله على جائزة أفضل لاعب في المباراة، قال خيمينيز: «تسجيل هدفين والفوز بالمباراة والحصول على جائزة أفضل لاعب أمور تسعدني بالتأكيد، لكن الأهم بالنسبة لي هو الفريق والنقاط الثلاث. زملائي ساعدوني كثيراً، وهذا الفوز جاء بجهد المجموعة بالكامل».

وأكد خيمينيز أن طموح المنتخب يتجاوز مجرد تحقيق بداية جيدة، وقال: «نريد أن نواصل المنافسة بقوة، وأن نتحسن في كل مباراة، ونقدم أفضل ما لدينا من أجل المنتخب. الآن تركيزنا بالكامل على البحرين، لأنها مباراة مهمة وصعبة، وعلينا أن نكون في أفضل جاهزية من أجل تحقيق نتيجة جديدة تساعدنا على مواصلة مشوارنا في البطولة».

• يجب أن نستمر في العمل.. وأن نحاول أن نكون أفضل في كل مباراة.