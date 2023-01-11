كلباء يكسب دبا الفجيرة ودياً

فاز فريق اتحاد كلباء على دبا الفجيرة 3-1 في المباراة الودية التي أقيمت في ملعب الأخير، ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف منافسات دوري أدنوك للمحترفين. وسجل أهداف «النمور» التشيكي كيش، والبرازيلي لياندرو، والأرجنتيني برايان، بينما سجل هدف النواخذة البرازيلي الفارو أوليفيرا.

يذكر أن اتحاد كلباء يحتل المركز الثامن برصيد 17 نقطة، فيما يأتي دبا الفجيرة في المركز قبل الأخير برصيد أربع نقاط.