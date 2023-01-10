«سوفرين برينس» يقود غودولفين للفوز بـ «جائزة زعبيل»

توج الجواد «سوفرين برينس» بشعار «غودولفين» وإشراف المدرب شارلي آبلبي، بطلاً لـ«جائزة زعبيل»، أول من أمس، في الشوط الرابع الرئيس من السباق الثامن من موسم سباقات مضمار ميدان، الذي نظمه نادي دبي لسباق الخيل ورعت أشواطه الستة «عزيزي للتطوير العقاري» بإجمالي جوائز بلغت 555 ألف درهم.

وحافظ الجواد «سوفرين برينس» على سجله الخالي من الخسارة في مضامير الدولة، كما أضاف الجواد المنحدر من نسل الفحل «دباوي» انتصاره الأول بعد غياب عن السباقات دام 300 يوماً.

ونجح الفارس وليام بيوك، في قيادة الجواد «سوفرين برينس» في الشوط الرئيس البالغة جوائزه 120 ألف درهم، للبقاء على مقربة من خيول المقدمة خلال المراحل الأولى، قبل إطلاق العنان له في 300 متر الأخيرة، متجاوزاً منافسيه وقاطعاً خط نهاية مسار الشوط الذي امتد لمسافة 1600 متر عشبي، بالمركز الأول، بزمن بلغ دقيقة و36 ثانية و61 جزءاً من الثانية، متفوقاً بفارق 1.25 طول عن صاحب المركز الثاني الجواد «زمان» المملوك لعبدالله المهيري بإشراف المدرب أحمد بن حرمش وقيادة الفارس سيف البلوشي.

وفي باقي نتائج الأمسية، استهل الجواد «بيرشان إمباير» لأحمد الهاشمي وإشراف المدرب أحمد المرر وقيادة الفارس روان سكوت، أول الانتصارات، بفوزه في الشوط الافتتاحي المخصص للخيول المبتدئة لمسافة 1400 متر عشبي بجوائز بلغت 82.5 ألف درهم، قبل أن يهدي الجواد «مستر راج» مالكه أحمد بن طوق المري والمدرب أحمد بن حرمش لقب الشوط الثاني المخصص للخيول المبتدئة لعمر الثلاث سنوات لمسافة 1400 متر رملي بجوائز بلغت 82.5 ألف درهم. واقتنص الجواد «نبراس» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وإشراف المدرب مايكل كوستا، لقب الشوط الثالث، المخصص لخيول فئة «هانديكاب» لمسافة 1200 متر عشبي بجوائز بلغت 95 ألف درهم.

وأضاف الجواد «ستريت مود» بشعار جمعة مبارك الجنيبي وإشراف المدرب مصبح المهيري، انتصاره الثاني في الموسم، بفوزه بلقب الشوط الخامس الذي جرى لمسافة 1600 متر رملي، وخصص لخيول فئة «هانديكاب» بجوائز بلغت 87.5 ألف درهم، قبل أن يقبض الجواد «غارث» بشعار محمد السبوسي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش على لقب الشوط السادس والختامي، المخصص لخيول «هانديكاب» لمسافة 1900 متر عشبي وبلغت جوائزه 87.5 ألف درهم.

• 555 ألف درهم إجمالي جوائز السباق الثامن من موسم سباقات مضمار ميدان.