الشارقة ومليحة يضعان قدماً في نصف نهائي كأس اليد

وضع فريقا اليد في ناديي الشارقة ومليحة قدماً في الدور نصف النهائي من مسابقة كأس نائب رئيس الدولة المقام يومي 20 و21 يناير الجاري، عقب نجاحهما أول من أمس في انتزاع انتصارهما الثاني على التوالي في ثانية جولات الدور التمهيدي للبطولة.

ويحتاج فريقا مليحة والشارقة إلى الفوز أو التعادل في الجولة الختامية يومي الجمعة والسبت المقبلين، لتأكيد أحقيتهما بصدارة مجموعتيهما عن الدور التمهيدي، والانتقال كمتصدرين للدور نصف النهائي، خصوصاً أن نظام البطولة قضى، وبختام دورها التمهيدي المقام بنظام دوري المجموعات من مرحلة واحدة، بتأهل صاحبي المركزين الأول والثاني من كل مجموعة للمربع الذهبي، مع العلم أن المواجهة الختامية لـ«الملك» في الدور التمهيدي ستجمعه بالجزيرة، فيما يواجه مليحة جاره دبا الحصن.

ونجح حامل اللقب الشارقة في مواصلة حملة الدفاع عن لقبه بامتياز، بانتزاعه في الجولة الثانية لانتصارٍ عريض على ضيفه العين، بفارق 10 أهداف وبنتيجة (32-22)، منفرداً على أثره بصدارة مجموعته الثانية بالعلامة الكاملة برصيد ست نقاط، وبفارق نقطتين عن ملاحقه شباب الأهلي الذي فاز بدوره على الجزيرة (33-27)، ليعوض «فرسان دبي» خسارتهم في الجولة الافتتاحية التي جاءت أمام «الملك» بواقع (32-21)، تاركاً المركز الثالث في المجموعة لفريقي الجزيرة والعين برصيد نقطة لكل منهما.

بدوره، قدم مليحة البداية الأفضل له على صعيد بطولات كرة اليد، عقب نجاحه في ثانية جولات التمهيدي في انتزاع فوزٍ صعب على حساب النصر (25-24)، والتي سبقها في أولى الجولات بالفوز على الوصل (29-26)، ليعتلي صدارة مجموعته الأولى بالعلامة الكاملة، ورصيد ست نقاط، بفارق نقطتين عن كل من الوصل ودبا الحصن المتشاركين مركز الوصافة، خصوصاً أن «الإمبراطور» نجح في التعويض بالفوز في ثانية الجولات على دبا الحصن بنتيجة (33-35)، تاركاً المركز الأخير بالمجموعة لفريق النصر، بعد تجرعه هزيمتين متتاليتين.