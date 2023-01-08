رمسـة خليجي 25

جمهور

دعا متابعون وإعلاميون تابعوا مباراة الافتتاح التي تعادل فيها العراق مع عمان سلبياً الجمهور الخليجي والعراقي للحضور بكثافة إلى المدرجات، ووصفوا ذلك بأنه فرصة لأن تكون البطولة الحالية الأكثر جماهيرية في تاريخ كأس الخليج العربي.

بايش

وصف محللون رياضيون لاعب منتخب العراق إبراهيم بايش بأنه مشروع لاعب مهم في مستقبل «أسود الرافدين»، وذلك بعد تحركاته وأدائه المميز خلال مباراة عمان، واستغربوا عدم اختياره كرجل المباراة.

غداء

تناقل مغردون على «تويتر» قيام إحدى القبائل العراقية المعروفة بدعوة الجماهير الخليجية المتواجدة في مدينة البصرة على وجبة غداء كبيرة تم إعدادها للاحتفاء بضيوف المدينة في كورنيش شط العرب.

أسلوب

استغرب جمهور «خليجي 25» التكتيك والأسلوب الذي خاض به مدرب العراق، الإسباني كاساس، مباراة عمان، وقالوا إنه لم يكن لديه تدخل حقيقي أثناء المباراة، ولم يستثمر الطاقات الفنية التي تتوافر لديه، كما لم يستفد من الدعم الجماهيري الكبير.

قميص

أعلن اتحاد كرة القدم البحريني على صفحته الرسمية في «تويتر» عن توافر القميص الرسمي الجديد الخاص بالمنتخب البحريني للبيع في المحال التجارية، وهو القميص الذي ارتداه «الأحمر» للمرة الأولى أمام منتخب الإمارات في مباراة أمس.