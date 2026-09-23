محمد قاسم يكرر إنجاز التسجيل في افتتاح «خليجي 27»

كرر العراقي محمد قاسم إنجازه اللافت في مباريات افتتاح كأس الخليج، بعدما سجل هدفاً في المباراة الافتتاحية لـ«خليجي 27» المقامة حاليا في جدة بين العراق وعمان، ليؤكد حضوره التهديفي في افتتاح البطولة للمرة الثانية في مسيرته.

وسبق لقاسم أن سجل في المباراة الافتتاحية لـ«خليجي 24» التي أقيمت في قطر عام 2019، ليعود بعد سبع سنوات ويهز الشباك مجدداً في افتتاح النسخة الـ27 بالسعودية. ويعد قاسم من أبرز لاعبي المنتخب العراقي، وشارك في عدد من الاستحقاقات الخليجية والقارية، ليواصل تسجيل حضوره في البطولة من بوابة المباريات الافتتاحية.