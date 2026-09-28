رغم وداع «خليجي 27».. مدرب الكويت: نستعد بقوة لمواجهة عُمان

أكد هيليو سوزا مدرب الكويت اليوم ‌الاثنين أن ​الاستعدادات مستمرة وبنفس القوة في كل مباراة، وذلك رغم الخروج من كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 27) عقب الخسارة من السعودية والعراق ضمن المجموعة الأولى.

وقال المدرب البرتغالي (57 عاما) في ⁠مؤتمر صحفي قبل مواجهة سلطنة عُمان غدا الثلاثاء في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات «نستعد بنفس القوة في كل مباراة ودائما نبحث عن ‌الفوز ونحاول تصحيح الأخطاء.. نتطور في الأداء بشكل دائم ونسعى لأن نكون أقوى وبلا شك نريد تحقيق ‌الانتصار في أي مباراة. دائما ألعب من ‌أجل الفوز وليس لتجنب الخسارة فقط لأننا ‌نخطط للمنافسة على الألقاب».

وتتذيل ‌الكويت، البطل التاريخي لكأس الخليج، ترتيب المجموعة من دون نقاط فيما ​تملك عُمان نقطة ‌واحدة.