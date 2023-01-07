العماني أحمد الكاف يدير لقاء «الأبيض» والبحرين

أعلنت لجنة حكام بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 25) عن أسماء طاقمي التحكيم لمباراتي اليوم، حيث سيدير الحكم العماني أحمد الكاف لقاء منتخب الإمارات مع البحرين على ملعب الميناء، ويعاونه العمانيين رشاد الحكماني وراشد أمبوسعيدي، والحكم الرابع العراقي علي صباح القيسي، وحكم الفيديو المساعد المغربي رضوان جيد، ويعاونه السعودي عبدالله الشهري ومقيم الحكام الكويتي محمد الشمري.

وأكدت اللجنة في بيان صحافي أن لقاء الكويت وقطر، على الملعب نفسه، سيديره طاقم تحكيم صيني بقيادة ما ننغ حكماً للساحة ويعاونه مواطناه زو في وزانغ شينغ، والحكم الرابع السعودي شكري الحنفوش، وحكم الفيديو المساعد فو مينغ، ويعاونه الفرنسي جيرمي بيجنار، ومقيم الحكام، الإماراتي حمد المزروعي.