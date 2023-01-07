وليد عباس: أهدافنا محددة مسبقاً في «خليجي 25»

أكد مدافع المنتخب الوطني لكرة القدم، وليد عباس أن «الأبيض» يخوض منافسات بطولة «خليجي 25» بأهداف واضحة ومحددة مسبقاً وهي الوصول للمباراة النهائية والمنافسة على لقب البطولة. وقال في المؤتمر الصحافي أمس قبل لقاء البحرين اليوم: «ندرك جيداً صعوبة المواجهة الأولى أمام منتخب البحرين، حامل اللقب، والذي يسعى جاهداً للدفاع عن لقبه، وهو ما يجعلها مباراة صعبة على المنتخبين».

وأضاف: «نتمنى أن نقدم الأداء المطلوب منا وأن نحقق النتيجة الإيجابية التي تحفزنا على مواصلة المشوار، سواء كانت مواجهتنا الأولى مع منتخب البحرين أو غيره فإنها ستكون صعبة أيضاً».