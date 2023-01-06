حمدة القبيسي تنضم إلى فريق «ياس هيت للسباقات»

أعلنت أكاديمية ياس هيت للسباقات، أمس، عن توقيع السائقة الإماراتية حمدة القبيسي، لفريق سباقات السيارات التابع للأكاديمية، والذي يتخذ من حلبة مرسى ياس موقعاً رسمياً لأعضاء الفريق.

وستخوض حمدة، وهي تنحدر من عائلة تعشق سباقات السيارات، موسم بطولة «الفورمولا4 الإمارات» لعام 2023، عقب ظهور الفريق لأول مرة في كأس الإمارات لـ«الفورمولا4» ضمن سباق «الجائزة الكبرى بأبوظبي» العام الماضي. وتبلغ السائقة الشابة 20 عاماً، وسبق لها أن نجحت في أن تكون أول سائقة إماراتية تخوض منافسات بطولة «الفورمولا4 الإمارات» عام 2019. كما شهدت السنوات الأخيرة تحقيقها نجاحاً مذهلاً على الساحة الدولية، حيث تمكنت من الصعود إلى منصّات التتويج في ميسانو عام 2021، قبل انتقالها إلى المشاركة في «فورمولا3» وخوضها بطولة الفورمولا الآسيوية الإقليمية عام 2022 تحت راية فريق أبوظبي للسباقات. ويشارك فريق ياس هيت في الجولة الأولى لسباق «الفورمولا4» في دبي يوم 13 الجاري، ثم يخوض في حلبة مرسى ياس الجولة الأخيرة من السباق في 19 فبراير المقبل.