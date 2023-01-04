شباب الأهلي يحتفي بالهلال.. والمري يدعو اللاعبين لمضاعفة الجهد

احتفت إدارة نادي شباب الأهلي ببعثة فريق الهلال السعودي لكرة السلة، خلال المباراة التي جمعت الفريقين أول من أمس في دبي ضمن تصفيات غرب آسيا لكرة السلة عن منطقة الخليج، والتي فاز فيها فرسان دبي على الزعيم بنتيجة 75 - 70.

وأهدى رئيس شركة الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي، الفريق محمد المري، درعاً تذكارية، إلى المدير التنفيذي للألعاب المختلفة بنادي الهلال عبدالإله بن سعد المقرن، والذي أشاد بالحفاوة التي لقيتها بعثة الزعيم خلال وجودها في دبي.

وسادت حالة من الارتياح بين مشجعي ومسؤولي شباب الأهلي بعد الانتصار الذي خرج به الفريق أمام الهلال ونجاحه في الانفراد بصدارة المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة، في انتظار نتائج مرحلة الإياب من البطولة. ودعا محمد المري لاعبي شباب الأهلي خلال اجتماع مُصغر عقده معهم عقب انتهاء مباراة الهلال مباشرة لتهنئتهم على النتيجة وحثهم على ضرورة التركيز بشكل أكثر ومضاعفة الجهد في الدور الثاني من البطولة، مؤكداً أن كل لاعب قدم كل ما هو مطلوب منه واستمرار اللعب بهذه الروح والمستوى سيضمن لهم مقعداً في المرحلة الثانية من البطولة. بدوره، حذر رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة اللواء م إسماعيل القرقاوي، من التفاؤل المفرط وضمان صعود شباب الأهلي للدور الثاني من البطولة الآسيوية، مؤكداً أن شباب الأهلي قطع نصف المسافة نحو الدور الثاني، ولكن هذا لا يعني ضمان التأهل حتى الآن.

وقال في تصريحات صحافية: «المرحلة المقبلة تتطلب جهداً أكبر وشباب الأهلي لديه لاعبون أصحاب إمكانات كبيرة، وأمامنا فرصة ذهبية لإثبات جدارتنا على الخارطة الآسيوية، ونحن على ثقة في شباب الأهلي بالوصول لأبعد نقطة في البطولة القارية».

وأثنى مدرب شباب الأهلي، البوسني زوران، على عطاء لاعبيه في مباراة شباب الأهلي وحسم نتيجة المباراة في الدقائق الأخيرة.

وقال في مؤتمر صحافي بعد المباراة: «واجهنا منافساً قوياً يتمتع لاعبوه ببنية جسمانية قوية، ولديهم مدرب على مستوى كبير من الخبرات، لكن ثقتي في اللاعبين كانت حاضرة خلال فترات المباراة الأربع على تحقيق الفوز».