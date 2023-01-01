مشاركات آسيوية وخليجية لقضاة الملاعب الإماراتية خلال يناير

تشارك مجموعة من قضاة الملاعب الإماراتية في إدارة عدد من بطولات كرة القدم الآسيوية والخليجية والإقليمية خلال شهر يناير الجاري.

ويشارك حكم الساحة الدولي عمر آل علي والحكم المساعد الدولي جاسم آل علي ضمن طاقم تحكيم المباراة التي ستجمع منتخبي تايلاند وكمبوديا المقرر لها يوم 2 من الشهر الجاري في العاصمة التايلاندية بانكوك، وذلك ضمن مباريات المجموعة الأولى في بطولة اتحاد منطقة آسيان.

ورشحت إدارة الحكام في اتحاد الكرة كل من، حكم الساحة الدولي خلود الزعابي والحكم المساعد الدولي أمل جمال، للمشاركة في إدارة مباريات بطولة غرب آسيا الثالثة للناشئات التي تستضيفها الأردن في الفترة من 4 إلى 10 يناير الجاري.

ويظهر طاقمنا الوطني الدولي المكون من عادل النقبي «حكم ساحة»، وأحمد عيسى درويش «حكم فيديو» والحكمين المساعدين علي راشد النعيمي وسبت عبيد، ضمن أطقم التحكيم التي ستدير مباريات بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 25» في مدينة البصرة بجمهورية العراق، والمقرر إقامتها في الفترة من 6 إلى 19 من الشهر ذاته.

من جهة أخرى، يشارك الحكمان الدوليان أحمد الغيص، وياسر الزعابي، في دورة الاتحاد الآسيوي لحكام كرة قدم الصالات خلال الفترة من 16 إلى 18 يناير في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وفي حال اجتيازهما الدورة سيتم اعتمادهما ضمن حكام النخبة الآسيوية.