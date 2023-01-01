دبا الفجيرة يجمع 150 لاعباً في مهرجان أجيال المستقبل

نظمت أكاديمية نادي دبا الفجيرة لكرة القدم مهرجان أجيال المستقبل مواليد 2013-2014، بمشاركة 150 لاعباً من أندية دبا الفجيرة والعروبة، وخورفكان، ودبا الحصن.

وأكد رئيس شركة كرة القدم بنادي دبا الفجيرة، أحمد الظنحاني، في تصريحات صحافية، أن الهدف من إقامة مثل هذه الفعاليات لتدريب الأطفال، وصقل مواهبهم خلال هذه السن، إلى جانب اكتسابهم عنصر الخبرة وتطوير قدراتهم، ونشر الروح الرياضية الإيجابية بينهم، لتشجيعهم على ممارسة النشاط الرياضي.