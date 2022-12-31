مواجهات صعبة لدبا الحصن وحتا والإمارات والجزيرة الحمراء خارج أرضها

تستضيف ملاعب الهواة عند الساعة 17:50 من مساء اليوم منافسات الأسبوع 15 لدوري الدرجة الأولى بإقامة خمس مباريات، يأتي في واجهتها مواجهتا العربي مع الإمارات والتعاون مع الجزيرة الحمراء، كما يلعب الحمرية مع بينونة وفرسان هسبانيا مع العروبة، والرمس مع حتا.

وتستكمل المنافسات غداً بإقامة ثلاث مباريات يلعب فيها مسافي مع دبا الحصن ومصفوت مع الفجيرة والذيد مع «جلف اف سي».

ويتصدر ترتيب الفرق دبا الحصن برصيد 30 نقطة ثم حتا 27 والجزيرة الحمراء 24، والإمارات 23 والعربي 21، يليهم مصفوت 21 ومسافي 20، والذيد 19 والتعاون والحمرية 18، و«جلف اف سي» 17 والعروبة 16، والرمس 14 والفجيرة 13، وسيتي 12، وبينونة 7 وفرسان هسبانيا 6 نقاط. وتعتبر المباريات التي طرفها الفرق الأربعة الأولى في الترتيب وهي دبا الحصن «المتصدر» وحتا والجزيرة الحمراء والإمارات من أهم المباريات لكونها ستلعب بعيداً عن جمهورها وخارج ملاعبها، خصوصاً مواجهة دبا الحصن في ملعب مسافي، والذي يُعد من الملاعب العنيدة في دوري الدرجة الأولى بينما يبحث الإمارات عن استعادة نغمة الانتصارات بعد تعادلين في الجولتين الماضيتين وهو يرفع شعار لا للتفريط في النقاط، وفي الوقت نفسه يدرك العربي أن استمراره بالمنافسة يمر عبر بوابة نيل النقاط الثلاث كاملة، والأمر نفسه بالنسبة لفريق حتا الذي يتطلع لنيل نقاط مباراته بانتظار بقية نتائج الفرق التي تنافسه على الصعود في مواجهة عنوانها «لقاء مدربين متميزين»، وهما مدرب الرمس البرازيلي سيرجيو ومدرب حتا الدكتور عبدالله مسفر، ويبحث الأخير عن نقاط ثمينة في مباراة صعبة لضمان البقاء قريباً من الصدارة مع الاقتراب من ختام مرحلة الذهاب.

مباريات الجولة 15

اليوم

- العربي - الإمارات

- التعاون - الجزيرة الحمراء

- الحمرية - بينونة

- فرسان هسبانيا - العروبة

- الرمس - حتا

غداً

- مسافي - دبا الحصن

- مصفوت - الفجيرة

- الذيد - «جلف اف سي»

ترتيب دوري «الهواة» قبل الجولة 15

- دبا الحصن: 30 نقطة.

- حتا: 27 نقطة.

- الجزيرة الحمراء: 24 نقطة

- الإمارات: 23 نقطة.

- العربي: 21 نقطة.

- مصفوت: 21 نقطة.

- مسافي: 20 نقطة.

- الذيد: 19 نقطة.

- التعاون: 18 نقطة.

- الحمرية: 18 نقطة.

- «جلف اف سي»: 17 نقطة.

- العروبة: 16 نقطة.

- الرمس: 14 نقطة.

- الفجيرة: 13 نقطة.

- سيتي: 12 نقطة.

- بينونة: 7 نقاط.

- فرسان هسبانيا: 6 نقاط.