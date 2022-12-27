طحنون الزعابي يغيب عن المنتخب في "خليجي 25"

أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم على صفحته الرسمية عبر حسابه في "توتير" أن لاعب المنتخب الوطني طحنون الزعابي سيغيب عن المنتخب خلال مشاركته المرتقبة في كأس الخليج العربي الـ 25 المقررة في مدينة البصرة العراقية خلال الفترة من 6 إلى 19 يناير المقبل بعد أن أثبتت الفحوصات الطبية إصابته بدكمة قوية بكاحل القدم خلال مشاركته مع فريقه الوحدة في المباراة الأخيرة وحاجته للعلاج والراحة لمدة أسبوعين.

ويعد طحنون الزعابي ثالث لاعب من العناصر المؤثرة يغيب عن المنتخب في كأس الخليج العربي بعد إعلان غياب كل من علي مبخوت وشاهين عبدالرحمن.