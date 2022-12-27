«حبكة درامية» تحوّل عجمان إلى بطل سينمائي في الدوري

ولّت الأيام التي كان يُنظر فيها إلى فريق عجمان على أنه من أندية الصفوف الخلفية بسبب النتائج المتذبذبة، إذ يقدم «البركان» حالياً عروضاً مشوقة تضاهي ما يقدم في صالات «السينما» إلى جانب أداء مرتبط بالنتائج آخرها الفوز على الوحدة في ملعبه بهدف نظيف، وهو ما منحه بعد مضي 12 جولة فرصة احتلال المركز الثالث لأول مرة في تاريخه، وذلك بحصده لـ23 نقطة كأعلى رصيد تاريخي يجمعه الفريق خلال هذه المباريات طوال مشواره بين أندية المحترفين.

وأثلجت «نتائج ديسمبر» صدور جماهير الفريق بحصده العلامة الكاملة في ثلاث جولات في مسابقة الدوري، إلى جانب تأهله إلى الدور الثاني من مسابقة كأس رئيس الدولة، وكان العامل المشترك في الانتصارات الأربعة هو الأداء المشوق المقرون بالمتعة والنتائج ما جعل جماهير الفريق يقارنون بين أداء فريقهم والأفلام الجديدة التي تعرضها صالات السينما في هذا التوقيت من كل عام.

وعلى غرار «الحبكة الدرامية» في الأفلام السينمائية فإن مجموعة من الأحداث المتتابعة والمتسلسلة التي كونت قصة تفوق عجمان كان في مقدمتها الاستقرار الفني وتفوق اللاعبين على أنفسهم والتركيز على استغلال أنصاف الفرص للتسجيل والدفاع المحكم على الطريقة الإيطالية.

وأكثر ما زاد من عنصر التشويق في الفريق كان في اختياره لضحاياه من أندية الصف الأول، بتعادل مع العين حامل اللقب 1-1، وفوزه على كل من الجزيرة 1-صفر وعلى الوحدة بالنتيجة ذاتها، وحتى خسارته أمام الشارقة والوصل جاءت بصعوبة بالغة ولم تعكس النتيجة النهائية مجريات اللقاء.

ويفسر غياب لاعبيه عن صدارة الإحصاءات الجماعية والفردية بداية من التمريرات وتسجيل الأهداف والتسديدات والتصديات والمراوغات الناجحة إلى طريقة لعبه الجماعية البحتة والتي جعلت مصادر الخطورة متنوعة في الفريق، ففي الوقت الذي تعادل فيه أمام العين سجل هدف التعادل علي مدن، وقاد برستيج مبونغو فريقه للفوز 1-صفر على الجزيرة، وفراس بالعربي فريقه للفوز 1-صفر على كلباء، والمدافع ميرال سارماردزيتش للانتصار على الوحدة 1-صفر.

من جانبه، أرجع مدرب عجمان، الصربي غوران توفيدزيتش انتصار الفريق في لقاء الوحدة إلى أن لاعبي فريقه خاضوا المواجه بذكاء واستحقوا على أثر ذلك الحصول على النقاط الثلاث، وقال في المؤتمر الصحافي إنه كان يعرف قوة هجوم فريق الوحدة لذلك خاضوا اللقاء بدفاع محكم ورائع، وأرسل المدرب التهنئة للاعبيه على التزامهم بالتعليمات.

في المقابل، اعترف مدرب فريق الوحدة، الإسباني مانويل خيمينيز بأحقية فوز فريق عجمان عليهم، وقال: «عجمان خاض اللقاء مدافعاً وحقق هدفه بالفوز لذلك يجب علينا تهنئته، بالنسبة لفريقي فنحن لم نقدم المستوى المطلوب للمباراة الثانية على التوالي، على الرغم من محاولات فريقي».

نقاط عجمان في الجولة 12 خلال المواسم السبعة الماضية.. وهكذا أنهاها:

- 22- 23: 23 نقطة – (لم يتحدد).

- 21- 22: 15 نقطة – (35 نقطة بنهاية الموسم).

- 18- 19: 17 نقطة – (37 نقطة بنهاية الموسم).

- 17- 18: 13 نقطة – (26 نقطة بنهاية الموسم).

- 13- 14: 8 نقاط – (28 نقطة بنهاية الموسم).

- 12- 13: 12 نقطة – (30 نقطة بنهاية الموسم).

- 11- 12: 9 نقاط – (31 نقطة بنهاية الموسم).