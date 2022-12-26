«هوكس» يحرز لقب دوري التنس العالمي في دبي

حسم فريق «هوكس» المواجهة القوية مع فريق «كايتس» ونال كأس النسخة الأولى من دوري التنس العالمي، الذي تم تنظيمه بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وتسلم جائزة المليون درهم المخصصة للفريق البطل. وتأهل الفريقان إلى النهائي الكبير بعد خمسة أيام حافلة بالمواجهات القوية في فردي السيدات وفردي الرجال والزوجي المختلط لنجوم الفرق الأربعة المشاركة، والتي ضمت أيضاً فريقي «إيجلز» و«فالكونز».

وفاز «هوكس» باللقب بعد أن جمع 31 نقطة من المباريات الثلاث، مقابل 25 نقطة لمنافسه في اليوم الختامي الذي أقيم في قاعة كوكا كولا أرينا بدبي، فنال «هوكس» كأس البطولة التي تسلمها من ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وراجيش بانجا رئيس مجلس إدارة الدوري العالمي، كما تسلم شيك المليون درهم من د. أماند بوري القنصل الهندي العام في دبي والإمارات الشمالية، وناصر المرزوقي أمين عام اتحاد الإمارات للتنس. وحصل فريق كايتس على جائزة الـ500 ألف درهم.

وفي نهائي فردي السيدات فازت لاعبة هوكس الكازاخستانية الينا ريباكينا على لاعبة كايتس البولندية ايغا سوياتيك بنتيجة 6-3 و6-1، وفي نهائي الرجال، فاز لاعب كايتس الكندي فيلكس أوغر الياسيم على لاعب هوكس الألماني الكسندر زفيريف بنتيجة 6-4 و6-3. وحقق «هوكس» الفوز في الزوجي المختلط بفوز فريقه المؤلف من الروسية انستازيا بافلوشينكوفا والنمساوي دومينيك ثيم على ثنائي فريق كايتس المؤلف من الهندية سانيا ميرزا والدنماركي هولغر رون بنتيجة 7-6 و6-3.

• «كايتس» حل في المركز الثاني ونال جائزة الـ500 ألف درهم.