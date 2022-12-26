كواليس تعادل العين والوصل.. الأحبابي وكايو عانيا ظروفاً خاصة

ذكرت مصادر لـ«الإمارات اليوم» أن بعض لاعبي العين الأساسيين عانوا بعض الظروف الخاصة قبل ساعات من مواجهة الوصل أول من أمس في قمة الجولة 12 من دوري أدنوك للمحترفين، التي انتهت بالتعادل 1-1.

ومن ذلك قضاء مدافع العين، بندر الأحبابي، الليلة التي سبقت المباراة في المستشفى، بعد معاناته من المرض، بينما اضطر المهاجم كايو للمشاركة في اللقاء، رغم استمرار تأثير الإصابة التي تعرض لها في لقاء بني ياس، إلى جانب كون الدولي الأوكراني أندريه يارمولنكو مهموماً بما يتعرض له بلده أوكرانيا.

وكان الأحبابي شعر بالإعياء الجمعة الماضية، ما اضطره للبقاء في المستشفى حتى الساعات الأولى من صباح يوم المباراة، وأسهم ذلك في تراجع مستوى لياقته البدنية، خصوصاً في الشوط الثاني خلال لقاء الوصل. ولم يكن المدرب ريبروف قادراً على استبعاد الأحبابي، خصوصاً أن البديل سعيد جمعة يعاني الإصابة.

في جانب آخر، ذكرت المصادر أن كايو لايزال يعاني الإصابة التي تعرض لها في لقاء بني ياس، والتي حرمته من إكمال تلك المواجهة. ودفع به ريبروف في لقاء الوصل، للاستفادة من خبرته، على الرغم من أنه لايزال متأثراً بها.

بدوره، لا يقدم يارمولنكو أفضل مستوياته في الفترة الحالية التي يتلقى فيها الانتقادات من قبل جماهير الفريق، كما أن عقله مشغول بالأحداث الناجمة عن الأزمة في أوكرانيا.

وكان العين حقق نتيجة محبطة بتعادله الثالث على التوالي في الدوري أمام الشارقة وبني ياس والوصل، وبات في رصيده 19 نقطة فقط بعد 12 جولة، ما قد يتسبب في خروجه من دائرة المنافسة على اللقب، خصوصاً أن الأندية الأخرى تمر بأفضل فتراتها حالياً. وخلال المواجهة التي خاضها «الزعيم»، على ملعبه أمام «الإمبراطور»، ظهرت معاناة الفريق بصورة واضحة في خطي الدفاع والوسط، وبالتحديد في وظيفة صانع الألعاب، وفي الوقت الذي شارك فيه كل من كايو ويارمولنكو كبديلين كان ينتظر منهما أن يقدما تعزيزاً للهجوم، لكن لم يتغير أي شيء، وبقيت النتيجة على حالها بالتعادل الإيجابي 1-1، وهو لا يخدم طموحات العين باعتباره حامل لقب الدوري.

وستكون فترة التوقف الحالية، التي تستمر حتى نهاية يناير المقبل، بمثابة فرصة جيدة لعودة المصابين، وتعزيز تشكيلة الفريق بصفقات خلال الانتقالات الشتوية، وخوض مباريات ودية لخلق الانسجام بين اللاعبين، بعد أن افتقد الفريق مجموعة من اللاعبين خلال الفترة الماضية، بداعي الإصابة. ويذكر أن العين سيواجه في 22 يناير المقبل فريق البطائح في ختام مباريات الدور الأول من الموسم الجاري.

• العين فقد 6 نقاط في 3 مباريات تعادل فيها على التوالي أمام الشارقة وبني ياس والوصل.