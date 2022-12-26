كايزر يعترف بوجود مشكلة في خط دفاع الجزيرة

أكد المدرب الهولندي، مارسيل كايزر، أن فريق الجزيرة لديه مشكلة في خط الدفاع، أسهمت في دخول مرمى الفريق العديد من الأهداف في المباريات الماضية بدوري أدنوك للمحترفين. وقال كايزر في مؤتمر صحافي: «أتفق في الرأي مع الانتقادات الموجهة إلينا بشأن أداء الفريق بشكل عام في الدفاع، ولكن يجب أن نضع ضمن الاعتبارات أن لدينا غيابات مهمة، مثل محمد العطاس، والصربي ميلوس كوسانوفيتش، فغيابهما بالتأكيد له تأثير سلبي على أداء الفريق».

وأضاف: «رغم ذلك، نقدم كل ما لدينا وفقاً للإمكانات المتاحة، والفريق يتدرب بشكل مكثف، وجميع اللاعبين يجتهدون لتقديم أفضل ما لديهم، ونأمل أن تشهد الجولات المقبلة أداء أفضل بالنسبة للدفاع».

وأبدى المدرب الهولندي سعادته بالفوز الذي حققه الجزيرة على الظفرة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، أول من أمس، في الجولة الـ12 من دوري أدنوك للمحترفين، موضحاً: «الظفرة لعب بطريقة دفاعية قوية، ونحن لم نقدم المستوى المطلوب، وبذلنا جهداً كبيراً حتى نتمكن من العودة في اللقاء وتحقيق الفوز».

في المقابل، قال مدرب الظفرة، الصربي ألكسندر رازوفيتش: «قدمنا مباراة جيدة، والنتيجة لا تعكس سير اللقاء، ونجحنا في إيقاف خطورة الجزيرة، ودافعنا بشكل جيد». وختم في المؤتمر الصحافي: «الفريق يتطور، وعلينا الإيمان بأنفسنا للحصول على أكبر عدد من النقاط، والتوقف المقبل فرصة للتطور وعلاج الأخطاء».