بني ياس يزيح شباب الأهلي من صدارة الدوري.. والشارقة المستفيد الأول

حقق بني ياس فوزاً تاريخياً على شباب الأهلي بهدفين مقابل هدف، اليوم الأحد، في ختام مباريات الجولة الـ 12 من دوري أدنوك للمحترفين، على استاد راشد في دبي، ليحقق «السماوي» أول انتصار في تاريخه على ملعب شباب الأهلي بمسابقة الدوري، ويرفع «السماوي» رصيده إلى 15 نقطة وأزاح «فرسان دبي» من الصدارة بعدما تراجع الفريق إلى المركز الثاني برصيد 25 نقطة خلف المتصدر الشارقة برصيد 26 نقطة والذي فاز بدوره على دبا بهدفين نظيفين.

شهد الشوط الأول أفضلية من جانب بني ياس في السيطرة على وسط الملعب، وكاد «السماوي» أن يحرز الهدف الأول في الدقيقة الأولى من كرة سددها الأرجنتيني نيكولاس خمينيز وتصدى لها حارس مرمى شباب الأهلي حسن حمزة، بينما رد «فرسان دبي» بإحراز الهدف الأول بعدما لعب الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا ركلة ركنية وقابلها وليد عباس برأسه في المرمى (7)، وكاد وليد عباس أن يحرز هدف التعادل بالخطأ في مرماه بعدما لعب كرة برأسه وارتدت من القائم (13).

واعتمد بني ياس على التسديد من خارج منطقة الجزاء، هدد الفريق مرمى شباب الأهلي في مناسبتين، الأولى من كرة سددها خالد الهاشمي تسديدة تصدى لها حسن حمزة (19)، وبالطريقة نفسها أمسك حارس شباب الأهلي بكرة سددها نيكولاس خمينيز (20).

وفي الدقيقة 24 أحرز الأرجنتيني غاستون سواريز هدف التعادل من ركلة حرة مباشرة سددها بطريقة رائعة في المرمى، قبل أن يضيف سهيل النوبي الهدف الثاني بعدما تلقى كرة داخل منطقة الجزاء وسددها على «الطائر» في المرمى (26).

أما الشوط الثاني شهد تحسن أداء شباب الأهلي وكاد يحيى الغساني أن يحرز الهدف الثاني من كرة عرضية مرت من أمام البرازيلي إيغور خيسوس وتصدى لها الحارس فهد الظنحاني، بينما اعتمد بني ياس على الهجمات المرتدة وقاد سهيل النوبي هجمة سريعة وسدد الكرة ولكن أبعدها حسن حمزة إلى ركلة ركنية (52).

وضغط «فرسان دبي» في آخر 10 دقائق من اللقاء وأهدر المالي دومبيا فرصة خطرة في الدقيقة 86 لتنتهي المباراة بفوز بني ياس.