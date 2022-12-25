تعادل بطعم «الهزيمة» للنصر أمام البطائح

رفض النصر مصالحة جماهيره والخروج من أزمته على ملعبه ووسط جمهوره، بعد أن تعادل مع البطائح بهدفين لكل فريق، في انطلاق الجولة 12 من دوري أدنوك للمحترفين أمس، ليرتفع رصيد النصر إلى سبع نقاط، ويبقى على مقربة من الهبوط، بينما ارتفع رصيد البطائح إلى 13 نقطة.

نجح النصر في تحويل تأخره في أول 11 دقيقة إلى التقدم قبل نهاية الشوط الأول بهدفين، رغم تقدم البطائح بهدف من ركلة جزاء عن طريق جواو بيدرو، وسط اعتراضات من لاعبي النصر على عدم احتساب ركلة جزاء للنصر، لكن سرعان ما نجح النصر في العودة، حيث أحرز عمر جمعة ربيع هدف التعادل بعد ثلاث دقائق فقط من هجمة مرتدة وانفراد، ليضع الكرة ببراعة أعلى الحارس.

وقبل نهاية الشوط الأول نجح النصر في إحراز هدف التقدم عن طريق عادل تاعرابت من تسديدة داخل منطقة الجزاء، ليحرز أول أهدافه مع العميد.

ومع بداية الشوط الثاني ورغم محاولات النصر، نجح البطائح في إحراز التعادل في الدقيقة 64 عن طريق البديل سيكو بابا. بعدها أضاع البطائح محاولة محققة في آخر 10 دقائق، وكذلك لاعب النصر عبدالله أنور من انفراد صريح.