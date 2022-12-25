كوزمين في تحدٍ للتغلب على دفاع غريغوري

يستضيف دبا الفجيرة الشارقة الساعة 4:45 من مساء اليوم، ضمن منافسات الأسبوع الـ12 لدوري أدنوك للمحترفين.

وفي الجولة الماضية فاز دبا الفجيرة على النصر بهدف نظيف، بينما فاز الشارقة على اتحاد كلباء 4-صفر.

ويبلغ رصيد دبا الفجيرة أربع نقاط في المركز قبل الأخير، بينما يبلغ رصيد الشارقة 23 نقطة في المركز الثالث.

ويدرك مدرب دبا الفجيرة الفرنسي غريغوري صعوبة المباراة، في ظل الفارق الإمكانات الفنية التي يتمتع بها لاعبو الشارقة، لكنه يراهن في الوقت نفسه على رغبة لاعبي «النواخذة» في تحقيق أول نتيجة إيجابية على ملعبهم الجديد منذ تدشينه مطلع الموسم الحالي.

في السياق نفسه، يدرك مدرب الشارقة، الروماني كوزمين، أن على لاعبيه تقديم الكثير من الجهود الهجومية للتغلب على الأسلوب الدفاعي الذي ينتهجه فريق دبا الفجيرة، وأن يتحاشى الهجمات المرتدة التي تعتبر سلاح المنافس.