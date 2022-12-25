دبا الحصن يهزم الحمرية ويتصدر دوري «الهواة» بـ 30 نقطة

فاز دبا الحصن على ضيفه الحمرية بثلاثة أهداف مقابل هدفين، أمس، وذلك ضمن منافسات الأسبوع 14 لدوري الدرجة الأولى، ليرفع دبا الحصن رصيده إلى 30 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد الحمرية عند 18 نقطة في المركز الثامن. وشهدت المباراة ندية عالية من الفريقين كونهما منافسين على الصعود. وسجل أهداف دبا الحصن البرازيلي جيلمار داسيلفا في الدقيقة (6)، كما سجل له البرازيلي باولو هنريكو هدفين في الدقيقتين (14و32) ليتقدم بثلاثة أهداف بنهاية الشوط الأول، قبل أن يعود الحمرية ويسجل هدفين في الشوط الثاني عن طريق البرازيلي ميديروس (64)، وعلي عبدالله (86)، وكان قريباً من تسجيله هدف التعادل في الدقائق الأخيرة. وبموجب هذه النتيجة واصل دبا الحصن تفوقه، محققاً تسعة انتصارات ومسجلاً 33 هدفاً، كأفضل فريق بعدد الانتصارات، وأفضل خط هجوم.

وفي مباراة ثانية تعادل العروبة مع الرمس بهدفين لكل منهما، وسجل للعروبة سعيد عبيد (10)، والصربي فيليب استوبرفيك (27)، بينما سجل للرمس محمد إياد (24) والمقيم الموريتاني حميد الولي (72). وشهدت المباراة طرد لاعب العروبة سالم راشد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع ليكمل العروبة المباراة بـ10 لاعبين، ما مهّد لعودة الرمس بالنتيجة ونيل نقطة ثمينة من ملعب العروبة. وبموجب هذه النتيجة أصبح رصيد العروبة 16 نقطة في المركز 12 والرمس 14 نقطة في المركز 13.

وفي مباراة ثالثة تعادل بينونة والتعاون بهدف لكل منهما، وسجل للتعاون أحمد علي في الدقيقة (53)، بينما سجل لفريق بينونة السنغالي توري (90). وبذلك يصبح رصيد التعاون 18 نقطة في المركز السابع، بينما بينونة بسبع نقاط في المركز ما قبل الأخير. وتستكمل المباريات مساء اليوم بإقامة أربع مباريات يلعب فيها في ثاني قمم الجولة حتا مع العربي، ويستضيف الإمارات الذيد، ويلعب الفجيرة مع مسافي و«جلف إف سي» مع مصفوت.

• دبا الحصن عزز رصيده كأقوى هجوم بـ33 هدفاً، بعد الفوز 3-2 على الحمرية.