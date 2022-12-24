تعادل مخيب لـ"العميد" أمام البطائح.. وأزمة نتائج النصر مستمرة

رفض النصر مصالحة جماهيره والخروج من أزمته على ملعبه ووسط جمهوره اليوم، بعد أن تعادل مع البطائح بهدفين لكل فريق، وذلك في انطلاق الجولة 12 من دوري أدنوك للمحترفين، ليرتفع رصيد النصر إلى 7 نقاط، ويبقى على مقربة من الهبوط، بينما ارتفع رصيد البطائح إلى 13 نقطة.

ونجح النصر في تحويل تأخره في أول 11 دقيقة إلى التقدم قبل نهاية الشوط الأول بهدفين، رغم تقدم البطائح بهدف من ركلة جزاء عن طريق جواو بيدرو، وسط اعتراضات من لاعبي النصر على عدم احتساب ركلة جزاء للنصر، لكن سرعان ما نجح النصر في العودة، حيث أحرز عمر جمعة ربيع، هدف التعادل بعد 3 دقائق فقط من هجمة مرتدة وانفراد، ليضع الكرة ببراعة أعلى الحارس.

وقبل نهاية الشوط الأول نجح النصر في إحراز هدف التقدم عن طريق عادل تعرابت، من تسديدة داخل منطقة الجزاء ليحرز أول أهدافه مع العميد، وينهي الشوط الأول بتقدم النصر بنتيجة 2-1. ومع بداية الشوط الثاني ووسط محاولات هجومية من النصر نجح البطائح في إحراز التعادل في الدقيقة 64 عن طريق البديل سيكو بابا، وتنوعت بعد ذلك هجمات الفريقين لتسجيل هدف التقدم، وكانت الفرصة الأخطر للبطائح في أخر 10 دقائق، في المقابل أضاع مهاجم النصر عبدالله أنور انفرادا صريحا.