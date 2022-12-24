"إليكتريكال ستورم" بشعار "غودولفين" بطل "ند الشبا كلاسيك" في ميدان

افتتح الجواد "إليكتريكال ستورم" أولى انتصارات "غودولفين" في الموسم الجديد لسباقات مضمار ميدان، بانتزاع الجواد الذي يشرف على تدريبه سعيد بن سرور، لقب بطولة "ند الشبا كلاسيك" التي جرت أمس في الشوط السادس والرئيس، ضمن الحفل السادس من سباقات الموسم، ونظمه نادي دبي لسباق الخيل، ورعت أشواطه السبعة عدد من الجهات الحكومية، بإجمالي جوائز تبلغ 775 ألفاً و650 درهماً.



وتقدم الحضور في الأمسية، وزير الاقتصاد في الدولة عبدالله بن طوق المري، والمدير العام لنادي دبي لسباق الخيل اللواء الدكتور خبير محمد عيسى العظب، وتوج المري الفائزين بالأشواط الخامس والسادس التي رعتها وزارة الاقتصاد، فيما رعت "مطارات دبي" الشوطين الثالث والرابع، و"شبكة الإذاعة العربية" الشوطين الأول والثاني.



وشهد السباق، تتويج المهرة "ميمي كاكوشي" بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وإشراف المدرب سالم بن غدير، بلقب "تحضيري 1000 غينيز الإماراتي" التي جرت في الشوط الثالث لمسافة 1400 متر-رملي، بجوائز بلغت 185 ألفاً و650 درهماً، قبل أن ينتزع الجواد "ريمورس" بشعار إسطبلات الراشد وإشراف المدرب بوبات سيمار، لقب بطولة "ذا انتصار" التي جرت في الشوط الخامس لمسافة 2000 متر-رملي وخصصت لخيول فئة "ليستد" بجوائز بلغت 132 ألفاً و500 درهم.

وفي باقي نتائج الأمسية، افتتح الجواد "أبشرك" بشعار "نقابة بورسلي للسباقات" وإشراف المدرب راشد بورسلي وقيادة الفارس أنطونيو دي فريز، سجل الانتصارات، بفوزه بلقب الشوط الأول الذي جرى لمسافة 1200 متر-عشبي وخصص للخيول المبتدئة بجوائز بلغت 82 ألفاً و500 درهم، قبل أن يتفوق الجواد "أنتولد سيكرت" بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وإشراف المدرب سالم بن غدير وقيادة الفارس مايكل بارزالونا على منافسيه وحصد الفوز في لقب الشوط الثاني الذي امتد لمسافة 1800 متر-عشبي وخصص لفئة "هانديكاب" بجوائز بلغت 82 ألفاً و500 درهم.



واقتنص الجواد "الناير" بشعار البشير سالم الحراري، وإشراف المدرب دووغ واطسون وقيادة الفارس سام هيتشكوت، فوزاً مثيراً في الشوط الرابع الذي امتد لمسافة 2410 متر-عشبي وخصص لفئة "هانديكاب" بجوائز بلغت 95 ألف درهم.



واختتم المهر "شيرلز بي" بشعار "شارلز أي فيكي" وإشراف المدرب ددوغ واطسون وقيادة الفارس باتريك دوباس، الأمسية، بانتزاع لقب الشوط السابع (أجمل شتاء في العالم) الذي جرى لمسافة 1600 متر-رملي وخصص لخيول السنتين بجوائز بلغت 82 ألفاً و500 درهم.