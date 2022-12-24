35 لاعباً في القائمة «الموسّعة» للمنتخب استعداداً لـ «خليجي 25»

اعتمدت لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية في اتحاد الإمارات لكرة القدم قائمة المنتخب الوطني الموسعة استعداداً للمشاركة في دورة كأس الخليج العربي «خليجي 25»، التي تستضيفها مدينة البصرة العراقية من 6 إلى 19 يناير المقبل، علماً أن المنتخب يلعب ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات قطر والكويت والبحرين، حيث يستهل مشواره في البطولة بمواجهة البحرين يوم 7 يناير، فيما يواجه الكويت يوم 10 يناير، وقطر يوم 13 من الشهر نفسه، وذلك على ملعب الميناء الأولمبي.

ولم تشهد القائمة الجديدة أي تغييرات كبيرة، وحافظ الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب الأرجنتيني رودلفو أروابارينا على الوجوه نفسها التي تواجدت مع المنتخب خلال مباراتيه الأخيرتين الوديتين أمام منتخبي الأرجنتين وكازاخستان، باستثناء حارس الوحدة محمد الشامسي ولاعب الفريق عبدالله أحمد، اللذين تم استبعادهما ومعاقبتهما من قبل لجنة الانضباط في اتحاد الكرة لخروجهما من المعسكر الأخير للمنتخب دون إذن مسبق.

وضمت القائمة الموسعة 35 لاعباً، هم: خالد عيسى، علي خصيف، فهد الظنحاني، حسن حمزة، خالد السناني، حسن المحرمي، سالم سلطان، شاهين عبدالرحمن، خليفة الحمادي، وليد عباس، خالد الهاشمي، عبدالسلام محمد، الحسن صالح، خالد الظنحاني، عبدالعزيز هيكل، أحمد جميل، سعيد جمعة، يحيى نادر، أحمد برمان، ماجد راشد، عبدالله رمضان، ماجد حسن، فلاح وليد، خالد البلوشي، حسين مهدي، محمد عبدالباسط، علي صالح، طحنون الزعابي، فابيو دي ليما، حارب عبدالله، يحيى الغساني، كايو كانيدو، علي مبخوت، سبيستيان تيغالي وأحمد فوزي.

وسيتم الإعلان عن القائمة النهائية التي ستغادر إلى البصرة بعد نهاية مباريات الأسبوع الثاني عشر لدوري أدنوك للمحترفين. ويدخل الأبيض معسكراً بدبي اعتباراً من بعد غد لمدة أسبوع، حيث سيواجه منتخب لبنان ودياً يوم 30 الجاري على استاد آل مكتوم بنادي النصر، قبل السفر إلى مدينة البصرة يوم 2 يناير.

• سيتم الإعلان عن القائمة النهائية بعد نهاية الجولة 12 من دوري أدنوك للمحترفين، التي تجري اليوم وغداً.



• «خليجي 25» تقام في ضيافة العراق بين 6 و19 يناير المقبل.