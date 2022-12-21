مدرب النصر: ما حدث أمام دبا لم أشاهده في حياتي

أكد مدرب النصر، الكرواتي غوران توميتش، أنه لم يشاهد في حياته مثل سيناريو مباراة فريقه أمام دبا، التي أقيمت أول من أمس، في الجولة 11 من دوري أدنوك للمحترفين، والتي خسرها النصر بهدف دون مقابل على ملعبه في استاد آل مكتوم، وشهدت استمرار أزمة فريق النصر ومسلسل النتائج السلبية التاريخية في الدوري، ليبقى «العميد» في المركز الـ12 ويبعد عن دبا والظفرة الموجودين في مركزي الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى بفارق نقطتين فقط.

وقال المدرب الكرواتي خلال المؤتمر الصحافي بعد المباراة: «إنه لم يشاهد مثل سيناريو هذه المباراة من قبل»، ورداً على سؤال «الإمارات اليوم» إذا كانت هناك أي مشكلة داخل غرفة ملابس الفريق: «صراحة سيناريو هذه المباراة يحصل مرة في العمر، فعلنا كل شيء وكنا قريبين من هدف التعادل، الشوط الأول لم نكن في المستوى المطلوب، وارتكبنا خطأ واحداً كلفنا دخول هدف في مرمانا». وأضاف: «الشوط الثاني فعلنا كل شيء، ولكن الكرة كانت لا تريد دخول المرمى، عندما توليت مهمة النصر كنت أعلم أن الفريق يفعل كل شيء إلا تسجيل الأهداف، لا يمكن الحديث الآن عن اللاعبين الأجانب ويجب الاعتماد على اللاعبين الموجودين في الفريق، ولدينا مباراة مهمة بعد أيام يجب التركيز عليها». وخسر النصر على أرضه أمام دبا متذيل الترتيب الذي حقق بدوره أول فوز في دوري المحترفين.