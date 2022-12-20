سيناريو مجنون يفرح خورفكان وشباب الأهلي.. ويُحبط الوحدة

أوقف فريق خورفكان سلسلة انتصارات فريق الوحدة بعد أن فرض عليه التعادل الإيجابي 2-2 في المباراة التي جمعت بين الفريقين، اليوم الثلاثاء، على استاد آل نهيان في أبوظبي ضمن الجولة 11 لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، ليقدم "النسور" بذلك هدية ثمينة لشباب الأهلي الذي انفرد بدوره بالصدارة برصيد 25 نقطة، فيما أصبح لدى الوحدة 23 نقطة في المركز الثاني، في حين وضع خورفكان النقطة 12 في رصيده.

ولا يمر "العنابي" بأفضل حالاته منذ بداية الشهر الحالي، إذ ودّع مسابقة كأس رئيس الدولة على يد شباب الأهلي، وخرج من بطولة كأس مصرف أبوظبي على يد فريق العين، بينما تضاعفت معناته بالسقوط في فخ التعادل الذي منح "الفرسان" فرصة الانفراد بالصدارة بفارق نقطتين بعد أن ظلا مشتركان في رصيد النقاط.

وبالعودة للمباراة، فقد تسبب الهدف المبكر الذي سجله خورفكان في الدقيقة الثالث بواسطة لاعبه ايلتون فيلبي في إرباك حسابات "أصحاب السعادة" وهو ما فرض واقعاً صعباً على اللاعبين والمدربين خصوصاً مع التراجع الدفاعي للاعبي خورفكان لمناطقهم الدفاعية.

وأثمر الضغط المتواصل للاعب الوحدة عن تسجيل هدف متأخر في الدقيقة 90 بواسطة البرازيلي جواو بيدرو اعادتهم لأجواء المباراة قبل أن يضيف زميله سيباستيان تيغالي هدف التقدم للفريق الدقيقة 6+90، لكن الضيوف الذين تخلوا عن الجانب الدفاعي نجحوا في خطف هدف التعادل في اللحظة الأخيرة بواسطة البديل يوسف العامري في الدقيقة 8+90.