شباب الأهلي يعزز صدارته بثنائية جابر وخيسوس في مرمى الوصل

عزز شباب الأهلي صدارته بتغلبه على الوصل بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ 11 من دوري أدنوك للمحترفين، اليوم الأثنين، في مباراة شهدت حضور جماهيري مميز من الفريقين على استاد الوصل في زعبيل، ليرفع «فرسان دبي» رصيده إلى 25 نقطة، بينما تلقى «الإمبراطور» هزيمته الثانية وتوقف رصيده عند 21 نقطة في المركز الثالث.

شهد الشوط الأول إثارة كبيرة ومستوى جيد جداً من الفريقين خصوصاً في أول 20 دقيقة، بعدما تقدم الوصل بهدف مبكر من هجمة منظمة وصلت إلى البرازيلي غابرييل دي سوزا ولعب الكرة إلى سالم العزيزي الذي لعب كرة عرضية وقابلها البرازيلي جيلبيرتو أوليفيرا برأسه في المرمى (5)، وكاد الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا أن يحرز هدف التعادل بشكل سريع من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء تصدى لها ببراعة خالد السناني، قبل أن يحرز يوسف جابر الهدف الأول لـ «فرسان دبي» من كرة عرضية لعبها الأوزبكي عزيز غانيف وحول جابر الكرة برأسه في المرمى (9).

وتواصلت الإثارة عندما أحرز البرازيلي إيغور جيسوس هدفاً رائعاً من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لم يتحرك لها الحارس السناني ساكناً مضيفاً الهدف الثاني لشباب الأهلي (20).

أما الشوط الثاني سيطر الوصل على وسط الملعب وكاد فابيو ليما أن يحرز الهدف الثاني من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكن الحارس حسن حمزة تصدى للكرة وأبعدها وليد عباس (59)، كما سدد علي صالح كرة رائعة أبعدها حسن حمزة إلى ركلة ركنية (73).

وضغط «الفهود» في الدقائق العشر الأخيرة من اللقاء وحاول علي صالح مجدداً ولكن وليد عباس أبعد الكرة، بينما تصدى حسن حمزة لكرة من سفيان بوفتيني لتنتهي المباراة بفوز شباب الأهلي.