دبا الحصن يحافظ على صدارة الدرجة الأولى.. و«الإعصار» يطارده

حقق فريق دبا الحصن فوزاً مهماً على حساب مضيفه التعاون 3-1 في المواجهة التي جمعت بين الفريقين، أمس، على الملعب الرئيس لنادي التعاون بمنطقة شعم ضمن الجولة 13 لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، ليواصل بذلك دبا الحصن صدارته بعد أن رفع رصيده إلى 27 نقطة بفارق نقطة عن أقرب منافسيه فريق حتا الذي يملك بدوره في رصيده 26 نقطة.

وكان دبا الحصن هو المبادر بالتهديف، إذ قص شريط المباريات في الدقيقة 18 بواسطة لاعبه لونا دي أوليفيرا، وأضاف الثاني في الدقيقة 42 عبر لابه كايو روزا، بينما اختتم ثلاثيته في الدقيقة 3+45 عن طريق باولو هنريقو، فيما جاء هدف التعاون الوحيد في الدقيقة 88 بواسطة كارلوس البرتو، ليضع بذلك الضيوف النقطة 27 في رصيدهم في الصدارة، في حين تجمدت نقاط أصحاب الأرض عند 17 نقطة في المركز الـ11.

وفي بقية المباريات، قاد دينيلسون جونيور فريقه حتا لتحقيق انتصار صعب خارج ملعبه على حساب مضيفه الذيد بهدف دون رد، وسجل دينيلسون هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 32 ليمنح «الإعصار» ثلاث نقاط مهمة قادته للمركز الثاني بفارق نقطة عن المتصدر، في حين تجمدت نقاط أصحاب الأرض عند 18 نقطة في المركز التاسع.

بدوره، تعادل فريق الإمارات سلباً خارج ملعبه أمام مصفوت ليضع «الصقور» النقطة 22 في رصيدهم في المركز الرابع، بينما أضاف مصفوت النقطة 18 في المركز الثامن، وفي المواجهة الأخيرة تقاسم الحمرية وضيفه الفجيرة نقاط المباراة بعد تعادلهما 1-1، ليضيف بذلك أصحاب الأرض النقطة 19 في المركز السابع، فيما وضع الضيوف النقطة العاشرة في المركز الـ14.

وتشهد الجولة المقبلة مواجهات ساخنة، تفتتح الجمعة المقبل بلقاء سيتي أمام فرسان هيسبانيا، وتجري السبت المقبل ثلاث مواجهات، إذ يستقبل دبا الحصن المتصدر ضيفه الحمرية، ويواجه بينونة منافسه التعاون، ويحل الرمس ضيفاً على العروبة، وتختتم الجولة الأحد المقبل، إذ يستضيف الإمارات ضيفه الذيد، ويستقبل الفجيرة ضيفه مسافي، وجلف اف سي منافسه مصفوت، فيما يحل العربي ضيفاً على حتا.

نتائج المباريات

دبا الحصن - التعاون: 3-1

حتا - الذيد: 1-صفر

الإمارات - مصفوت: صفر-صفر

الحمرية - الفجيرة: 1-1

المباريات المقبلة (الجولة 14)

الجمعة

سيتي - فرسان هيسبانيا

دبا الحصن - الحمرية

بينونة - التعاون

الرمس - العروبة

الأحد

الإمارات - الذيد

الفجيرة - مسافي

جلف إف سي - مصفوت

العربي - حتا