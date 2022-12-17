20 ألف مشارك في «ماراثون أدنوك أبوظبي»

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، الجهة المنظمة لماراثون أدنوك أبوظبي، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، الراعي الرئيس للسباق، عن انضمام نخبة من العدائين العالميين إلى قائمة المشاركين في النسخة الرابعة من ماراثون أدنوك أبوظبي 2022، الذي يقام 17 الجاري، لمسافات: الماراثون، ماراثون التتابع، 10 كم، 5 كم، 2.5 كم، بمشاركة أكثر من 20 ألف عداء وعداءة يزينون شوارع العاصمة أبوظبي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في قرية السباق، والذي استضاف الإثيوبي أديلادلو مامو الفائز بماراثون إشبيلية لهذا العام، إضافة إلى الثنائي الكيني دانيال كيبيت الفائز بماراثون إسطنبول 2019، وديكسون تشومبا بطل ماراثون طوكيو لعامي 2015 و2018 والفائز بماراثون شيكاغو عام 2015. كما انضمت العداءة الأولمبية يونيس تشومبا إلى نخبة العداءات المشاركات.