النصر يفوز على الشارقة في دوري السلة

حقق فريق السلة في نادي النصر الفوز على الشارقة بفارق سبع نقاط وبنتيجة «94-87»، في مباراة جمعتهما أول من أمس، في افتتاح الجولة 11 من الدور التمهيدي في بطولة الدوري العام، كما فاز شباب الأهلي على ضيفه البطائح بواقع (87-68). وأهدى الانتصار فريق شباب الأهلي الدخول في شراكة مع الشارقة على صدارة الترتيب العام برصيد 18 نقطة لكل منهما، وتقدم النصر إلى المركز الثالث برصيد 15 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الوصل المرتاح في هذه الجولة. وحافظ البطائح مؤقتاً على مركزه الخامس برصيد 12 نقطة، بانتظار نتيجة مباراة الوحدة سادس الترتيب برصيد 11 نقطة، والظفرة متذيل الترتيب برصيد ثماني نقاط، والتي أقيمت أمس بختام الجولة.