إندرسون بطل «السرعة» بمونديال الزوارق في الشارقة

جوني جبور À الشارقة

انتزع بطل العالم للموسم الماضي، السويدي جوناس اندرسون، على متن زورقه رقم «1»، لقب «أفضل زمن» في سباق السرعة الذي جرى أمس، على بحيرة خالد، ضمن منافسات جولة «جائزة الشارقة الكبرى»، أولى جولتي مسك ختام بطولة العالم للزوارق السريعة «الفورمولا1»، المقامتين في إمارة الشارقة حتى بعد غدٍ، برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وتنظمها هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، بمشاركة 18 من نخبة السائقين في العالم. ونجح اندرسون في الطواف حول مسار حلبة التسابق لبحيرة خالد البالغ طوله 2.05 كيلومتراً، وتسجيل الزمن الأسرع البالغ 47.64 ثانية، وحجز مركز الانطلاق الأول للسباق الرئيس لجولة (الطريق إلى الشارقة - جائزة الشارقة الكبرى)، متفوقاً بفارق 279 جزءاً من الثانية على متصدر بطولة العالم الحالية وقائد زورق أبوظبي 6، الأميركي شون تورنتي، الذي اكتفى بالمركز الثاني، وذهب المركز الثالث لقائد الزورق رقم 7 الفرنسي فيليب شيب (48.07 ثانية).

وطاردت الأعطال الكهربائية قائد زورق أبوظبي 5 ووصيف ترتيب بطولة العالم ثاني القمزي، الذي خرج من المرحلة الثانية من تصفيات سباق «أفضل زمن».