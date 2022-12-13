الكشف عن تفاصيل البطولة العربية للدراجات في الشارقة اليوم

تعقد اللجنة المنظمة للبطولة العربية المجمعة للدراجات اليوم مؤتمراً صحافياً في مجلس الشارقة الرياضي للكشف عن تفاصيل البطولة العربية المجمعة الثانية للدراجات خلال الفترة من 17 إلى 27 الجاري وتشمل بطولات (الطريق – الجبلي – ذوي الإعاقة) وتقام في الشارقة وكلباء.

ويحضر المؤتمر اليوم الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للدراجات، ورئيس مجلس إدارة اتحاد الدراجات منصور بوعصيبة، ورئيس مجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال، ومدير البطولة ياسر الدوخي، ورئيس مؤسسة مدينة الشارقة للإعلام «شمس» خالد المدفع.